PS5-Soulslike im Angebot: Eines der härtesten Action-Rollenspiele überhaupt gibt’s jetzt zum Top-Preis!

Wer harte Soulslikes mag und Bloodborne rauf und runter gespielt hat, sollte sich dieses PS5-Spiel nicht entgehen lassen.

Bei Amazon könnt ihr gerade eines der besten, aber auch härtesten Soulslike-Spiele für PS5 im Sonderangebot schnappen. Das bislang erstaunlich preisstabile Action-Rollenspiel, das vor allem Fans von Bloodborne begeistern dürfte, bekommt ihr laut Vergleichsplattformen aktuell für die PS5 nirgendwo günstiger. Dieser Link bringt euch direkt zum Angebot:

Amazon verrät zwar nicht genau, wie lange der Deal laufen soll. Laut der Shopseite handelt es sich aber um ein „befristetes Angebot“. In der Regel bedeutet das, dass es bestenfalls für ein paar Tage verfügbar ist.

Böse Puppen in viktorianischer Welt: Das bietet der PS5-Soulslikehit

Die hübsche viktorianische Architektur der düsteren Stadt Krat trägt viel zur dichten Atmosphäre von Lies of P bei.

Es geht hier um Lies of P, das euch einen Pinocchio in Menschengestalt spielen lässt und euch in eine düstere Steampunk-Welt voller lebender Puppen und Maschinenwesen steckt. Neben dem üblichen nahkampfbetonten und knallharten Gameplay, das typisch für Soulslikes ist, gibt es noch ein spezielles Spielelement: Indem er sich zwischen Lüge und Wahrheit entscheidet, kann sich Pinocchio mehr in Richtung Mensch oder Maschine entwickeln, was Einfluss auf die Story nimmt.

Die Geschichte ist zwar trotzdem eher nebensächlich, dennoch schneidet Lies of P gerade im Hinblick auf Atmosphäre und Artdesign stark ab. Die Designs der Monster, Puppen und Maschinen sind nicht nur kreativ, sondern teilweise richtig gruselig. Die eindrucksvolle viktorianische Architektur der Stadt Krat erinnert an Bloodborne, mit dem Lies of P auch spielerisch einiges gemeinsam hat, unter anderem im Hinblick auf das hohe Tempo.

22:14 Lies of P - Test-Video zum Pinocchio-Soulslike

Autoplay

Was den Schwierigkeitsgrad angeht, verlangt Lies of P nämlich selbst Dark-Souls-Veteranen noch einiges ab, da das Kampfsystem schneller ist und ein aggressiveres Vorgehen von euch verlangt. Einerseits können sich Feinde erholen, wenn ihr zu lange braucht. Andererseits könnt ihr jedoch auch selbst Leben durch Konter zurückgewinnen. Gutes Timing beim Blocken feindlicher Attacken und bei den eigenen Angriffen wird dadurch lebenswichtig.

Trotzdem solltet ihr nicht allzu viel Angst vor Lies of P haben, selbst wenn ihr noch nicht viel Erfahrung mit Soulslike-Spielen habt. Hat man sich erst mal in das Kampfsystem eingewöhnt, kann man auch die riesigsten Bossgegner mit einigen Anläufen schaffen. Falls man doch mal festhängt, gibt es außerdem natürlich noch das umfangreiche Progressionssystem, aufgrund dessen sich viele Probleme schlicht durch Aufleveln lösen lassen.