Sega hat vor kurzem die eigene Mini-Variante des Sega Mega Drive vorgestellt. Damit wird es neben NES, SNES, Playstation Classic und Co. schon bald einen weiteren Vertreter der kleinen Konsolen geben.

Viele Fans wünschen sich nun noch weitere Konsolen im neuen Format. Heiße Kandidaten wären zum Beispiel der N64 von Nintendo, oder der Sega Saturn. Doch letzterem hat Sega nun zumindest vorerst eine Absage erteilt (via Destructoid).

Erstmal kein Sega Saturn-Mini

Die Enthüllung des Mega Drive-Mini sahen viele Fans als Zeichen, dass es in Zukunft noch mehr in diese Richtung von Sega geben könnte. Der Chef des Mega Drive-Mini-Projekts Hiroyuki Miyazaki hat gegenüber IGN Japan angemerkt, dass es in absehbarer Zeit nicht dazu kommen wird.

Der Grund liege dabei in den Produktionskosten begründet. Eine Neuauflage der Konsole von 1994 wäre aktuell schlicht nicht rentabel, da die Herstellung zu teuer wäre. Erst wenn die Preise für die nötigen Rechenchips sinken würden, wäre eine Massenproduktion möglich, so Miyazaki.

Und das könnte seiner Meinung nach noch sehr lange dauern. Er schätzt, dass die Preise "vielleicht in 10 Jahren" auf dem nötigen Level wären. Sollte er damit recht haben, werden die Fans des Sega Saturn noch viel Geduld beweisen müssen.

Die 32 Bit-Konsole ist technisch in etwa mit der ersten Playstation von Sony vergleichbar. Diese hat bereits eine Mini-Variante bekommen. Allerdings litt die Playstation Classic nicht nur unter der Spieleauswahl, sondern auch unter technischen Problemen durch die Emulation eines 32 Bit-Systems.

Der Sega Mega Drive-Mini erscheint am 19. September 2019 und enthält neben zwei Controller auch 40 vorinstallierte Spiele.

Was denkt ihr? Würdet ihr euch einen Sega Saturn-Mini wünschen?