"Es kostet 8€, was erwartest du?": Hardware-Bestellung wird einfach nur in Luftpolsterfolie verpackt und kommt total lädiert an

Hardware-Versand gone wrong: Hier seht ihr einige verbogene MoBo-Pins. (Bild: reddit.com/user/Failed_cocacola/)

Auch echte Schnäppchen haben ihren Preis. Das musste dieser Reddit-User hier auf die harte Tour lernen. Er hat ein wirklich günstiges Motherboard geschossen, das perfekt zu seinem Prozessor passen sollte. Aber der Gebraucht-Verkäufer hat sich beim Verpacken der heißen Ware wirklich keine Mühe gegeben und dann auch noch sehr schnippisch auf die Beschwerden reagiert.

Motherboard und Lüfter liegen lose aufeinander: Kein Wunder, dass diese Hardware beim Versand Schaden genommen hat

Darum geht's: Es ist der Albtraum aller, die gerne ihre Hardware im Netz bestellen. PC-Komponenten zählen zu den empfindlichsten Geräten, die ihr so per Post verschicken und geschickt bekommen könnt. Dementsprechend ist eine möglichst sichere und gewissenhafte Verpackung Gold wert. Es kann aber auch anders laufen.

Bestellt ihr einen fertigen PC oder neue Hardware-Komponenten, kommen die meist regelrecht in Watte verpackt bei euch an. Solche Teile kosten aber in der Regel eben auch mehrere Hundert Euro, sind versichert und so weiter. In diesem Fall kamen Motherboard und Lüfter für nur 8 Euro beim Käufer an.

Ganz schön lädiert: Der Reddit-User Failed_cocacola hat sich so sehr über die mangelhafte Versandverpackung geärgert, dass er direkt ein Video davon aufgenommen hat, wie die Einzelteile bei ihm angekommen sind. Die Videoqualität lässt zwar zu wünschen übrig, aber der Kern des Problems wird trotzdem schnell deutlich:

Der Kühler liegt lose auf dem Motherboard auf und wurde anscheinend einfach nur mit Klebeband notdürftig befestigt. Dummerweise hat der Verkäufer davor aber den CPU-Sockel geöffnet und geöffnet gelassen. Das Ganze wurde dann einfach nur ein bisschen in Luftpolsterfolie eingewickelt und das war es dann auch schon.

Der Kühler dürfte beim Versand also ziemlich großen Schaden angerichtet haben. Wäre er fest verschraubt gewesen, hätte das wohl nicht so viel ausgemacht. So hat er aber wahrscheinlich die ganze Zeit auf dem Motherboard hin- und hergekratzt.

Auf einem anderen Bild wird dann auch noch deutlich, dass an der Seite des Motherboards auf jeden Fall einige Pins verbogen worden sind – offensichtlich auch durch den Versand. Diese Pins lassen sich mit viel Fingerspitzengefühl, Geduld und einer ruhigen Hand womöglich wieder so hinbiegen, dass sie noch funktionieren. Es ist aber riskant, unangenehm und nervig. Selbstverständlich kann es auch schief gehen.

Krass ist auch die Reaktion: Nachdem das Motherboard in diesem Zustand und dieser Verpackung bei dem Käufer angekommen ist, hat der sich noch einmal beim Verkäufer gemeldet und beschwert. Dessen Reaktion darauf fällt sehr niederschmetternd aus. Er scheint keinerlei Schuld bei sich zu sehen und schreibt laut dem Urheber des Posts einfach nur: "Es kostet 8€, was erwartest du?"

Habt ihr schon mal Hardware bestellt, die dann kaputt bei euch angekommen ist? Was habt ihr gemacht?