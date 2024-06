Esports World Cup und die Esports Awards kündigen dreijährige Partnerschaft an

Die Esports Awards und die Esports World Cup Foundation ("EWCF") haben eine dreijährige Partnerschaft bekannt gegeben, welche die weltweit renommierteste E-Sports-Preisverleihung und -Plattform zum Esports World Cup (EWC) bringt, dem weltweit größten Gaming-Festival, das diesen Sommer in Riad, Saudi-Arabien, stattfinden wird.

Die 2024 Esports Awards werden am 24. August in Riad im Rahmen einer dynamischen Gala verliehen, bei der die besten E-Sportler aus aller Welt geehrt und Vereine, Athleten, Content Creators, Spiele und vieles mehr ausgezeichnet werden.

Die Partnerschaft stellt sicher, dass die Esports Awards in einem größeren Rahmen als je zuvor stattfinden werden. Darunter sind der Lifetime Achievement Mixer, ein Red Carpet Event, das Esports Village und die Preisverleihung selbst. Fans können über die Finalisten der Awards abstimmen, wenn diese am 27. Juni bekannt gegeben werden.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 haben sich die Esports Awards den Ruf erworben, weltweit herausragende Leistungen im E-Sports zu würdigen und Initiativen zum Wachstum der Branche zu unterstützen. In den letzten zehn Jahren hat sich die Veranstaltung von einem Londoner Dinner-Event zur wichtigsten globalen Preisverleihungsinstitution und De-facto-Plattform für die Anerkennung von E-Sports entwickelt.

Die globale Veranstaltung hat Events in London, Dallas und Las Vegas abgehalten und kommt nun zum ersten Mal nach Saudi-Arabien. Die mit Stars besetzte Zeremonie des letzten Jahres zog über 22 Millionen Zuschauer an und einige der größten Marken, Athleten und Publisher konnten dreißig Auszeichnungen in den Kategorien “Entertainment”, “Industry”, “Creative”, “Pro”, “On-Air Talent” und “Collegiate” mit nach Hause nehmen.

Die Veranstaltung sicherte sich auch einen Guinness-Weltrekord für die größte digitale Videospieldarstellung, als WWE-Superstars und Gaming-Legenden gleichermaßen Pac-Man auf einem 100.000 Quadratmeter großen Bildschirm spielten.

Im Zuge des Fortschritts der Branche ist es wichtig, die Ereignisse zu würdigen, welche die Zukunft des Wettkampfsports prägen. Durch die Ausrichtung ihrer jährlichen Veranstaltung in einem bedeutenden und wachsenden Esports-Hub wie Saudi-Arabien können die Esports Awards ihre Mission neben dem Esports World Cup, einem der aufregendsten E-Sports-Events des Jahres, weiter verfolgen.

"Die Partnerschaft mit dem Esports World Cup ermöglicht es uns, unseren Nominierten, Gästen und Zuschauern ein noch außergewöhnlicheres Erlebnis zu bieten", sagte Michael Ashford, CEO der Esports Awards.

"Die Esports Awards haben sich schon immer dafür eingesetzt, unglaubliche Errungenschaften im E-Sports zu feiern, daher sahen wir die Gelegenheit, uns mit dem EWC in Riad zusammenzutun, natürlich als eine hervorragende Möglichkeit an. Der Nahe Osten ist die Heimat einer der am schnellsten wachsenden und leidenschaftlichsten E-Sports-Communities der Welt, und ich freue mich, die Awards zum ersten Mal in die Region zu bringen. Ich kann die diesjährige Zeremonie kaum erwarten, von der ich glaube, dass sie die bisher beeindruckendste und denkwürdigste sein wird."

"Die Verleihung der Esports Awards in Riad bereichert den Esports World Cup und bringt die ganze Welt zusammen, um herausragende Leistungen im E-Sports zu würdigen", sagte Ralf Reichert, CEO der Esports World Cup Foundation.

"Hier können wir die Esports Awards als eine wertvolle Brücke zwischen dem östlichen und dem westlichen Publikum unterstützen. Die Esports Awards sind eine fantastische Gala, die Akteure aus dem gesamten globalen E-Sports-Ökosystem feiert und dabei nicht nur herausragende Leistungen im Wettbewerb, sondern auch in den Bereichen Produktion, Broadcasting, Führung, kreatives Design und mehr würdigt. Ich freue mich darauf, dieses Jahr bei den Esports Awards in Riad dabei zu sein und die Besten im E-Sports zu ehren."

Ab dem 3. Juli 2024 wird der Esports World Cup Riad in das Epizentrum der E-Sports-Fangemeinde und der Gaming-Kultur verwandeln. In “Boulevard City” können die Fans ihre Lieblingssportler und -Vereine in 20 Meisterschaften um einen Anteil von mehr als 60 Millionen Dollar an Preisgeldern kämpfen sehen - dem größten Preispool in der Geschichte des E-Sports.

Acht Wochen lang wird der Esports World Cup auch Festival-Aktivitäten bieten, darunter zahlreiche Gaming-Aktivitäten, Community-Turniere, Popkultur-Feiern, internationale Events und vieles mehr.

Weitere Informationen zum Esports World Cup findet ihr auf der Homepage des EWC.

Über den Esports World Cup (EWC) Der Esports World Cup ist ein globales Fest für herausragende Leistungen im Wettbewerb und für die Esports-Fangemeinde. Der Wettbewerb zeichnet sich durch eine einzigartige, spielübergreifende Struktur aus, bei der die weltbesten E-Sports-Teams und Athleten gegeneinander antreten und um den größten Preispool aller Zeiten kämpfen. Im Sommer 2024 werden Gamer, Publisher und Fans aus aller Welt in Riad, Saudi-Arabien, zusammenkommen, um den ersten Esports World Cup Club Champion der Welt zu krönen.