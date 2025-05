Ihr habt euer liebstes Samurai/Shinobi-Spiel gewählt - AC Shadows muss sich deutlich geschlagen geben

Wir wollten wissen, welches Samurai/Shinobi-Spiel euer Favorit ist. Das Ergebnis ist eindeutig.

Vor knapp zwei Monaten erschien Assassin's Creed Shadows und kam sowohl bei Spieler*innen als auch in vielen Tests und Reviews prima an. Das mag auch am Setting liegen, denn Ubisoft setzte mit dem Japan bzw. Samurai/Shinobi-Thema einen der absoluten Herzenswünsche der AC-Community um.

Dieses Setting gab es natürlich schon häufiger, weswegen wir uns die Frage gestellt haben, welche "Alte Japan"-Spiel euer Favorit ist – und haben sie euch im Rahmen einer Umfrage gestellt. Elf Spiele standen zur Wahl, drei Stimmen konntet ihr abgeben. Und das Ergebnis ist mehr als eindeutig.

Ghost of Tsushima mit weitem Abstand an der Spitze

Insgesamt: 1220 Abstimmungen (abgerufen am 17.05.2025 um 10:00 Uhr)

Ghost of Tsushima ließ dabei nie einen Zweifel an seiner Dominanz in dieser Umfrage aufkommen. Schon früh setzte sich der Titel an die Spitze und zog nach und nach davon. Insgesamt sammelte der Open World-Titel die Hälfte (!) der Abstimmungen und mehr als doppelt so viele wie Assassins's Creed Shadows, das sich mit dem zweiten Platz begnügen muss.

12:18 Ghost of Tsushima - Testvideo zur Open World Samurai-Action

Nachfolger des Siegers erscheint in fünf Monaten

Auch etwa fünf Jahre nach dem Release zeigt sich also, dass Ghost of Tsushima einen bleibenden Eindruck bei euch hinterlassen hat. Dementsprechend gespannt sind wir, ob der Nachfolger dieses eindeutige Ergebnis in Zukunft ins Wanken bringen kann.

Ghost of Yōtei ist bereits seit geraumer Zeit angekündigt und hat mittlerweile auch einen offiziellen Release-Termin. Das Abenteuer des neuen Hauptcharakters Atsu soll am 2. Oktober 2025 für die PlayStation 5 erscheinen. Wir werden diese Umfrage also vermutlich irgendwann danach noch einmal wiederholen, um zu sehen, ob Ghost of Yōtei seinen Vorgänger in eurer Gunst überholen kann.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Teilnehmer*innen der Umfrage!