Ghost of Tsushima - Testvideo zur Open World Samurai-Action

von Ann-Kathrin Kuhls, Dennis Michel,

14.07.2020 16:00 Uhr

Mit Ghost of Tsushima erscheint einer der letzten Exklusivtitel für die PS4. Der Titel verspricht Open World Samurai-Action mit einem vielseitigen Kampfsystem, einer lebendigen Spielwelt und jeder Menge spannender Geschichten. Das Action-Adventure erinnert vielleicht auf den ersten Blick an ein Assassin's Creed mit Samurai, beweist im GamePro-Test aber, dass es viel mehr ist als nur ein Japan-Skin. Tatsächlich können sich viele Genrekollegen in Sachen Pacing ung Open World-Design von dem Titel noch eine Scheibe abschneiden.

Wie sich Ghost of Tsushima spielt, wie der legendäre Filmemacher Akira Kurosawa das Spiel beeinflusste und was das ganze mit Pocahontas zu tun hat, seht ihr in unserem Testvideo.

