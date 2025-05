Assassin's Creed Shadows, Ghost of Tsushima & Co.: Welches Samurai/Shinobi-Spiel ist das Beste? Stimmt jetzt ab

Stimmt für euer liebstes Samurai/Ninja-Spiel ab.

Assassin's Creed Shadows ist ein großer Erfolg für Ubisoft, aber natürlich nicht das erste Spiel, das sich das alte Japan mit Samurai und Shinobi als Setting ausgesucht hat. Vor allem den Vergleich zum PlayStation-Hit Ghost of Tsushima muss sich der Ubisoft-Titel gefallen lassen. Abseits davon gab es in den letzten Jahren aber noch weitere große Vertreter, die sich bei diesem aktuell sehr beliebten Setting bedienen.

Daher wollen wir in dieser Umfrage und mit eurer Hilfe herausfinden, welches der namenhaften Spiele, die in den letzten Jahren in irgendeiner Form ein japanisches Setting mit Samurai- und/oder Shinobi-Gameplay boten, euer Highlight ist. Ganz unabhängig vom Genre.

Ihr könnt 3 Stimmen in unserer Umfrage vergeben:

Wie ihr an der Auswahl vielleicht schon erkannt habt, reiht sich der Großteil der Spiele, darunter auch Rise of the Ronin und Sekiro, in die Reihe der Action-Rollenspiele und Action-Adventures ein. Shadow Tactics stellt da als Echtzeit-Taktik eher eine Ausnahme dar. Auch Trek to Yomi sticht als Schwarz-Weiß-Sidescroller heraus. Vielleicht sind es aber genau diese Eigenarten, die euch so gut gefallen?

Teilt uns eure Wahl gerne in den Kommentaren mit. Wir sind gespannt darauf, für welche Spiele ihr euch entschieden habt und warum.

Solltet ihr außerdem noch einen passenden Titel im Kopf haben, den wir hier in der Umfrage nicht aufgeführt haben, der eurer Meinung nach aber noch unbedingt erwähnt werden sollte, könnt ihr uns den natürlich auch gerne mitteilen.

Aus dem Ergebnis der Umfrage erstellen wir im Anschluss übrigens ein neues Ranking zu den besten Samurai- und Shinobi-Spielen.

Bis es soweit ist, haben wir euch hier oben ein paar spannende Artikel verlinkt, mit denen ihr weiter in die Thematik eintauchen könnt. Beispielsweise fassen wir euch alles Wichtige zum kommenden Ghost of Tsushima-Nachfolger Ghost of Yotei zusammen.

Danke für's Mitmachen! Wir sind gespannt auf das Ergebnis.