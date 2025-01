Eure PS5 soll 2025 häufiger neue Features bekommen und das ist der Grund

Die PS5 ist seit Ende 2020 auf dem Markt und hat schon einige Firmware-Updates erhalten.

Updates für die Firmware einer Konsole werden immer wieder dazu genutzt, komplett neue Features einzuführen und die Systeme damit "frisch" zu halten. Speziell bei der PlayStation 5 können wir in diesem Jahr wohl mit mehr neuen Features rechnen als in den letzten Jahren.

Das lässt sich zumindest aus einem Interview schlussfolgern, das Journalist Stephen Totilo für Game File mit Sony-Verantwortlichen führte. Demnach plant Sony, den Rhythmus für Firmware-Updates für die PlayStation 5-Konsolen ab diesem Jahr zu erhöhen.

Wichtig: Hierbei sind die "großen" Firmware-Updates gemeint, von denen es in den letzten Jahren meist zwei gab – eines im Frühjahr und eines im Herbst. Diese lieferten meist komplett neue Features, im Oktober beispielsweise wurde der Willkommen-Hub eingeführt.

Die schon jetzt sehr regelmäßigen "kleinen" Firmware-Updates, die meist hauptsächlich lediglich die Systemstabilität verbessern, fallen hingegen nicht darunter. Wie häufig es zukünftig größere Firmware-Updates geben soll lässt sich dem Interview allerdings nicht entnehmen.

Dafür aber der Grund für die Erhöhung. Laut Game File habe Sony über Hintergrundarbeiten am Backend dafür gesorgt, dass die Konsolen nun in der Lage sind, Updates generell schneller zu erhalten – vor allem die, die keine dedizierten Downloads benötigen. Es sei technisch nun also möglich, regelmäßiger Firmware-Updates zu bringen.

Welche möglichen neuen Features im nächsten größeren Patch auf die PS5 kommen werden, ist bislang noch nicht bekannt. Viele Fans hoffen nach wie vor auf eine noch bessere Anpassbarkeit des Dashboards.

Die PlayStation 5 kam im November 2020 auf den Markt, seitdem wurden 60 Millionen Exemplare verkauft. 2024 veröffentlichte Sony mit der PS5 Pro ein technisch aufgebohrtes Modell, das vor allem die Enthusiast*innen ansprechen soll.

