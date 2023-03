Everdream Valley ist eine knuffige Farm Sim, die euch nachts zu Kuh und Alpaca werden lässt

Everdream Valley soll schon dieses Jahr für unterschiedliche Plattformen erscheinen.

Der Name der kommenden Bauernhof Simulation Everdream Valley klingt zwar verdächtig nach Stardew Valley, der Artstyle erinnert aber vielmehr an die Story of Seasons-Reihe (früher Harvest Moon). In Everdream Valley kümmern wir uns aber nicht nur um niedliche Tiere. Denn das Besondere dabei: Nachts schlüpfen wir in unseren Träumen selbst in ihre Rolle und das beeinflusst dann wiederum das Leben am Tag.

Erschafft das ultimative Tier-Paradies

In Everdream Valley seid ihr keine jungen Farmer*innen, sondern spielt ein Kind, das seine Großeltern auf ihrem gemütlichen Bauernhof besucht. Dort widmet ihr euch aber trotzdem der klassischen Farmarbeit und pflanzt beispielsweise Gemüse und Getreide an.

0:58 Everdream Valley - Trailer zeigt die bunte Farm Sim für PS4, PS5, Switch und PC

Das Spiel legt aber einen sehr starken Fokus auf die tierischen Bewohner des Hofes. Ihr könnt unter anderem Schweine, Kühe, Hühner, Enten, Ziegen und Alpakas halten und trefft zudem auf viele wilde Tiere. Außerdem enden die Interaktionen mit euren Tieren nicht bei der täglichen Pflege.

Nachts hat eure Hauptperson magische Träume, in denen sie selbst zu Hoftieren wird. In individuellen Minispielen könnt ihr diese dann übernehmen und Belohnungen erhalten oder das Farmleben des nächsten Tages beeinflussen.

Auch für Hundefans hat Everdream Valley ordentlich was im Gepäck. Ihr könnt aus 13 Hunderassen wählen und eurer Fellnase sogar Hütehundtraining erteilen oder Tricks beibringen. Und was ist mit Katzen? Es gibt zumindest einen Kater und wenn ihr den von euch überzeugt, tut er etwas für euch. Aber nur eventuell – also typisch Katze.

Die Auswahl an Hunderassen ist nicht nur groß, ihr könnt eure Schnuffelnase auch noch trainieren.

Und neben dem Farmleben? Natürlich gibt es neben der Arbeit auf dem Bauernhof noch andere Aktivitäten für euch. Ihr könnt zelten gehen, ein Baumhaus bauen, euch neue Outfits besorgen oder das Haus mit neuen Möbeln ausstatten.

Habt ihr jetzt Lust auf das Spiel bekommen? Es soll bereits im zweiten Quartal 2023 für PS4, PS5, Switch und PC herauskommen, also zwischen April und Juni. Falls ihr solange nicht warten könnt, gibt es jetzt schon eine Steam-Demo, die ihr ausprobieren könnt.

