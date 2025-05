Holt den Escape-Room in euer Wohnzimmer – eine große Auswahl an Spielen ist gerade richtig günstig bei Amazon!

Es gibt eine Vielzahl cooler Exit Games und sie bringen den spannenden Rätselspaß direkt auf euren Spieltisch!

Ich mache für mein Leben gerne Escape-Rooms und kann von mir behaupten, dass ich in meiner Stadt bereits jeden Room gemacht hab, der dort angeboten wird! Natürlich ist es dann kein Wunder, dass mich auch die kleinen Exit-Games für den Wohnzimmertisch sofort gecatcht haben! Denn diese kleinen Boxen lässt euch zu wahren Detektiven werden und manche Fälle haben es dabei echt in sich!

Egal ob ihr blutige Exit-Game-Noobs seid oder ihr bereits eine Vielzahl davon gespielt habt – von Anfänger bis Fortgeschrittene ist jede Schwierigkeitsstufe mit dabei! Und dabei sind sogar die verschiedensten Themen abgedeckt: Von einer Weltreise, über eine unheimliche Villa bis hin zur Akademie der Zauberkünste ist wirklich alles dabei! Und das Beste? Einige dieser Spiele sind bei Amazon gerade im Angebot!

Was sind Exit-Games überhaupt und wie löst man sie?

Im Grunde sind die kleinen Rätselboxen meistens gleich aufgebaut. Darin befinden sich drei Kartensätze, die sich in Rätsel-, Hilfe- und Lösungskarten aufteilen lassen. Meistens gibt es dazu noch jede Menge Kleinkram: wie etwa eine Map, eine Decodierscheibe, Postkarten oder eben eine Vielzahl an anderen Hinweisen, die ihr im Laufe des Spiels brauchen werdet!

In den jeweiligen Boxen findet ihr eine Vielzahl an Spielmaterialien, die euch dabei helfen werden, alle Rätsel zu lösen!

Was ich besonders an den Exit-Games liebe, ist, dass man direkt losstarten kann. Kein ewig langes aufbauen – einfach die Einführung lesen und los gehts! Dabei führen euch die Rätselkarten Schritt für Schritt durch das Spiel und wenn ihr mal nicht weiter wisst, dann könnt ihr jederzeit die dazugehörigen Hilfekarten nutzen, die nützliche Tipps geben und euch bei der Lösung einer Aufgabe auf die Sprünge helfen.

Im Grunde geht es dann immer darum, immer neue Zahlenfolgen zu finden und auf der Decodierscheibe einzutragen. Habt ihr die Aufgabe richtig gelöst, so könnt ihr mit der nächsten Rätselkarte weitermachen!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie bereits erwähnt gibt es dabei die unterschiedlichsten Variationen und sogar verschiedene Schwierigkeitsgrade! Für den Anfang kann ich euch nur sehr empfehlen, mit einer leichteren Variante für Anfänger zu beginnen – so ist der Einstieg in die Spiele einfacher und man kann sich danach an ein schwereres wagen!

Exit-Games in allen möglichen Variationen – meine Empfehlungen!

Ich habe schon viele dieser kleinen Boxen gekauft und auch gespielt. Bei der großen Auswahl fällt es einem aber echt nicht leicht, sich für eines zu entscheiden. Daher will ich euch meine Favoriten aufzählen, die zudem gerade teilweise bei Amazon im Angebot sind!