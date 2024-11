Exklusive Switch-Spiele aus dem Mario-Universum günstig schnappen: Amazon hat gerade neue Top-Angebote gestartet!

Amazon hat neue Switch-Angebote gestartet: Jetzt könnt ihr euch drei große Exklusivspiele günstig schnappen.

Gerade als man glauben konnte, der Amazon Black Friday Sale hätte sein Pulver zumindest bei den Gaming-Angeboten schon verschossen, startet der Händler nochmal ein paar neue Top-Deals: Jetzt gibt es drei weitere Exklusivhits für Nintendo Switch günstiger, zwei sind erst 2024 erschienene Spiele aus dem Mario-Universum! Ihr findet die Angebote hier in der Übersicht der Switch-Deals:

Der Amazon Black Friday Sale 2024 läuft noch bis zum 2. Dezember, also bis Montag. Begehrte Angebote sind aber meist schneller ausverkauft, und Switch-Spiele gehören in der Regel zu den begehrtesten. Ihr solltet euch also besser beeilen, wenn ihr die drei Hits günstig abstauben wollt. Hier stellen wir sie euch kurz vor:

Luigi’s Mansion 2 HD

2:37 Luigi's Mansion 2 HD - Trailer zeigt, wie das Remaster für Nintendo Switch aussieht

Luigi’s Mansion 2 HD ist eine technisch stark verbesserte Neuauflage des Klassikers. Als Marios Bruder Luigi nehmt ihr es darin mit dem bösen König Buu Huu und den von ihm beherrschten Geistern auf. Mithilfe des Schreckweg, einer Art Saubsauger für Geister, befreit ihr unheimliche Orte wie eine alte Uhrenfabrik oder eine vereiste Mine von ihrer Herrschaft. Neben der Solo-Kampagne gibt es einen aufwendigen Multiplayer-Modus mit ganz eigenen Herausforderungen.

Princess Peach: Showtime!

7:58 Der große Auftritt ihrer Majestät - Princess Peach: Showtime!

Mit Princess Peach: Showtime! bekommt die berühmte Prinzessin aus dem Mario-Universum ihr erstes eigenen Switch-Spiel. Dieses zeichnet sich vor allem durch seine spielerische Vielfalt aus. Um eine von Schurken gekaperte Theateraufführung zu retten, legt Peach nämlich die verschiedensten Verkleidungen an. Als Schwertmeisterin oder Kung-Fu-Kämpferin gibt es beispielsweise jede Menge Action, als Meisterdiebin müsst ihr schleichen und als Detektivin Spuren suchen.

Nintendo Switch Sports

8:54 Vollbringt Nintendo nach 16 Jahren wieder ein Wunder? - Testvideo zu Switch Sports

Nintendo Switch Sports ist der geistige Nachfolger des berühmten Wii Sports und setzt wie das Vorbild auf Bewegungssteuerung. Mithilfe der Joy-Con Controller tretet ihr in mittlerweile acht verschiedenen Sportarten solo oder im Multiplayer an. Zu Fußball, Tennis, Bowling, Volleyball, Badminton und Chanbara, die schon bei Release verfügbar waren, sind durch kostenlose Updates nämlich noch Golf und Basketball dazugekommen.

