Dieses neue Horrorspiel beobachtet euch durch eure eigene Webcam und ihr müsst euch hinterm Schreibtisch verstecken

Das Bild der Webcam wird direkt im Spiel genutzt.

Als wären "klassische" Horrorspiele nicht schon gruselig genug, schickt sich ein neuer Genre-Vertreter jetzt an, in ganz neue Albtraum-Dimensionen vorzudringen. Der Steam-Titel nutzt nämlich eure Webcam und euer Mikrofon, um euch das Fürchten zu lehren.

Dieses Monster kann euch sehen

Darum geht's: Ein neues Horrorspiel sorgt gerade für Schlagzeilen, obwohl es noch nicht mal erschienen ist. In Eyes Never Wake (zur Steam-Seite) werden die Spieler*innen selbst nämlich zu den Gejagten und müssen sich in der echten Welt verstecken, um nicht zu verlieren.

Das Spiel greift nämlich auf die Webcam und das Mikrofon zu. Am Anfang wird euer Gesicht gescannt und in der Folge landet ihr in einem gruseligen Labyrinth, in dem ein riesiges Monster nach euch sucht.

Immer, wenn das Monster auf dem Bildschirm erscheint, müsst ihr euch schnell verstecken. Seid ihr über eure Webcam zu sehen, schnappt euch das Wesen. Allzu laut solltet ihr übrigens auch nicht sein, das Ungeheuer kann euch nämlich auch über das Mikrofon belauschen.

Der Trailer gibt einen Eindruck davon, wie das funktioniert:

1:20 Eyes Never Wake: Neues Horrorspiel nutzt eure Webcam, um euch zu erschrecken

Schummeln soll dabei übrigens nicht funktionieren. Wenn die Webcam nämlich verdeckt wird, wird auch die Bewegungsfreiheit im Spiel stark eingeschränkt.

So steht es aktuell um das Spiel und diese Bedenken gibt es

Eyes Never Wake befindet sich noch mitten in der Entwicklung und hat noch keinen Releasetermin.

Das Spiel reiht sich ein mit anderen Indie-Horrorspielen, die in den vergangenen Jahren die Grenzen des Genres verschoben haben. Titel wie Lethal Company oder Phasmophobia nutzen beispielsweise ebenfalls das angeschlossene Mikrofon als Gameplay-Element, jedoch nicht die Kamera.

Sicherheits-Bedenken: Der Zugriff auf die Webcam und das Mikrofon löst natürlich direkt Fragen nach dem Schutz der Privatsphäre der Spieler*innen aus. Auf Steam werden die vom Entwickler Allan Hedlund auch angesprochen.

Die Webcam-Nutzung ist demnach nur für das Gameplay gedacht. Alle Prozesse laufen direkt auf dem jeweiligen PC und keine Bilder, Videos oder andere Daten werden gesammelt oder irgendwohin geschickt.

Zudem lässt sich das Webcam-Feature auch jederzeit in den Einstellungen ausschalten. Das dürfte den Spielspaß aber natürlich ziemlich stark einschränken. Ob euch diese Aussage reicht oder euch unwohl bei der Sache ist, müsst ihr natürlich selbst entscheiden.

Was haltet ihr von der Idee? Werdet ihr das Spiel ausprobieren?