Fallout 4-Fan spielt auf einem 55 Jahre alten, runden TV, der aussieht, als wäre er dem Spiel selbst entsprungen

So sehen die Eyebots in Fallout 4 aus und der TV aus den 70ern erinnert frappierend an dieses Teil.

Die Fallout-Reihe setzt auf einen ganz bestimmten, ureigenen Style, der sich natürlich auch in Fallout 4 zeigt. Die Welt ist irgendwo in den 1950ern hängengeblieben und dann einfach untergegangen. So entsteht ein distinktiver Americana-Mix, der seinesgleichen sucht.



Aber ein TV aus der echten Welt und den 1970er Jahren wirkt tatsächlich genau so, als käme er direkt aus dem Spiel. Das ideale Gerät also, um darauf Fallout 4 zu zocken – genau das tut in diesem Video dann auch jemand.

Fallout 4 auf einem Kugel-TV aus den 1970ern ist genau das Retro-Video, das wir brauchen

Darum geht's: In Japan wurde im Jahr 1970 ein kugelrunder Fernseher auf den Markt gebracht. Er stammt von JVC und sieht aus wie eine Art Astronauten- oder Taucherhelm, nur eben mit einem eingebauten Bildschirm. Das gute Stück ließ sich mithilfe einer Kette sogar an der Decke befestigen und das einzige Manko, das wir daran erkennen können, ist das Schwarz-Weiß-Bild.

Läuft Fallout 4 darauf? Technik-Enthusiasten lassen sich natürlich nicht aufhalten, wenn es um coole Experimente geht und so hat eine anonyme Person aus dem Internet dann auch kurzerhand einfach versucht, die eigene PS5 an diesen genialen Oldschool-Fernseher anzuschließen. Da das Gerät an sich noch funktioniert, war das alles kein Problem.

Es braucht natürlich einen Adapter und die Auflösung ist eher niedrig, aber ansonsten funktioniert tatsächlich alles. Das Experiment ist geglückt und der freudige Besitzer der JVC Videosphere kann darauf entspannt Fallout 4 zocken. Da kommt richtig Endzeit-Flair auf und es fühlt sich wirklich an, als wäre das die einzig richtige Variante, dieses Spiel zu genießen.

Wieso sieht das so bläulich aus? Wenn wir uns nicht täuschen, handelt es sich bei dem von dem kugelrunden Fernseher ausgegebenen Bild um eines in Schwarz-Weiß. Der Blaustich dürfte einfach nur der Aufnahme geschuldet sein, in der Realität handelt es sich höchstwahrscheinlich um ganz normale Graustufen ohne Blau.

Schade ist natürlich auch, dass wir es bei der JVC Videosphere zwar mit einem kugelförmigen Fernseher zu tun haben, das Bild aber ganz normal auf einem zweidimensionalen, flachen Bildschirm im Inneren zu sehen ist. Wer auf eine räumliche, kugelförmige Ausgabe gehofft hatte, wird enttäuscht.

Da geht noch mehr: Hier findet ihr ein Video, in dem eine Person Fallout 4 auf einem noch älteren, ebenfalls ulkig geformten Schwarz-Weiß-TV laufen lässt. Es handelt sich dabei um den Philco Predicta-Retro-TV aus dem Jahr 1959. Das kommt dem Look aus Fallout selbst noch ein Stückchen näher.

Die Community ist begeistert: Auch wenn es eigentlich eine simple Sache ist, wirkt das Endergebnis natürlich einfach richtig cool. Dementsprechend fallen auch die Kommentare unter dem Reddit-Beitrag aus.

Viele erinnert der kugelrunde Fernseher an die fliegenden Eyebots aus den Fallout-Spielen, die es natürlich auch in Fallout 4 gibt. Ein Mensch schlägt vor, den Fernseher in diesem Design umzustylen, an die Decke zu hängen und dann darauf Fallout 4 zu spielen.

Wie findet ihr den TV? Habt ihr so ein Gerät schon mal irgendwo gesehen?