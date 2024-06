Gamer bringt seinem Freund bei Fallout 4 zu spielen - er findet nach 3 Stunden direkt eines der seltensten Items

Da erspäht der Vault-Boy einen seltenen Gegenstand. Die Frage ist nur, ob er dafür 3 oder 1500 Stunden gebraucht hat, denn für diesen Item-Fund muss man ein Glückspilz sein.

Der Schüler übertrifft den Meister – kennt ihr das, wenn ihr euren Freunden ein Spiel zeigt, von dem ihr besessen seid, und dann sind die einfach direkt besser als ihr? Bei einem oder einer Reddit-User*in war das nicht beim Skill der Fall, sondern viel eher beim Glück, das sich nicht so einfach beeinflussen lässt.

Spieler findet eines der seltensten Fallout 4-Items nach nur 3 Stunden Spielzeit

Hierfür teilen wir den Post auf Reddit von “stealthyCHARIZARD2“ mit euch:

Das seltene Item, um das es sich handelt, ist ein Leopardenmuster-Halstuch aus Fallout 4. Klingt erstmal unspektakulär, sodass es durchaus von einigen Spieler*innen übersehen wurde. “DstinctNstincts“ schreibt, dass er oder sie das Halstuch auch beim Fall eines Fundes nicht einmal aufheben würde. Einen wirklichen Wert hat das Halstuch nämlich nicht – nein, leider auch keinen versteckten.

Trotzdem ist es eines der seltensten Items im Spiel, weil es nur bestimmte Gegner*innen fallen lassen können und die Drop-Chance hierfür unfassbar tief ist. “yellow_gangstar“ hat das erste Leopardenmuster-Halstuch erst nach sagenhaften 1500 Stunden gefunden.

Ihr könnt mit dem Leopardenmuster-Halstuch ein bisschen stylischer durch das Ödland stapfen oder Dogmeat für ein visuelles Upgrade damit ausrüsten. “6ix02“ hat noch einen kreativeren Vorschlag, laut dem ihr mit dem Halstuch das Gesicht von weniger hübschen Siedler*innen verdecken könnt. “TardDas“ antwortet mit dem perfekten Szenario darauf:

„Stell dir vor, du bestreitest deinen Alltag und dann kommt jemand in einem Vaultsuit vorbei und zwingt dich dazu, ein Halstuch anzuziehen, nur weil du hässlich bist. Absolut herzzerreißend.“ TardDas auf Reddit

Der Glückspilz wird sich mit dem Leopardenmuster-Halstuch das Spiel also nicht wie mit einer besonderen Waffe einfacher machen. Auch wenn der Nutzen also größtenteils aussteht, so erinnert der Beitrag von “stealthyCHARIZARD2“ daran, dass in Fallout 4 Details aller Art versteckt sind, wie eben dieses Halstuch.

Welches Fallout-Item ist euch im Gedächtnis geblieben?