Die Fallout-Serie teast ganz nebenbei einen der coolsten Vaults an, den wir nie in den Spielen sehen durften

Vielleicht macht Lucy in der Fallout-Serie ja auch noch einen Ausflug zu einem Unterwasser-Vault.

Die Fallout-Serie erzählt zwar eigentlich eine ganz eigene Geschichte, greift aber auch immer mal wieder Elemente aus den Spielen auf – oder eben solche, die es nicht in die Spiele geschafft haben. So auch bei einem Vault, den wir eigentlich in Fallout 4 besuchen sollten, eher er gestrichen wurde. Dafür können wir ihn jetzt in der Serie auf einer Karte entdecken.

Gestrichener Unterwasser-Vault taucht in der Serie wieder auf

In der Fallout-Serie bekommen wir tatsächlich eine Karte mit allen Vaults in Nordamerika zu sehen. Bei genauerem Hinsehen dürfte hier vor allem eine der Markierungen auffallen: Ein Vault-Tec-Bunker ganz im Nord-Osten der Karte liegt nämlich mitten im Meer.

Da wir nur von einen Bunker wissen, der auf (oder besser gesagt unter) dem Meer liegt, kann es sich dabei eigentlich nur um Vault 120 handeln. Falls der euch selbst als Fan der Spiele nichts sagt, braucht ihr euch nicht wundern. Der Vault sollte nämlich eigentlich während einer Mission in Fallout 4 einen Auftritt haben, wurde aber vor dem Release aus dem Spiel gestrichen.

Und das ist ziemlich schade, denn hinter dem Vault steckt eine ziemlich interessante Story. Eigentlich sollten wir den Vault nämlich in der Quest 20 Meilen unter dem Meer besuchen, indem wir mit dem U-Boot des Ghul-Kapitäns Zao dorthin reisen.

Einige der Dateien von Vault 120 sind tatsächlich in Fallout 76 enthalten, sodass Fans den Vault teilweise rekonstruiert haben:

Todd Howard selbst hatte bereits in einer Reddit-Fragerunde bestätigt, dass es sich dabei um einen Vault im Stile von BioShock handeln sollte, in dem wir auf einen riesigen, empfindungsfähigen Oktopus treffen. Mehr noch, bei dem Oktopus handelt es sich um den Vorsteher des Vaults, wie Senior Character Artist Christiane H.K. Meister an anderer Stelle bestätigt hat.

Passend zum BioShock-Theme hätten wir im Verlauf der Quest sogar in Power-Rüstung einen Ausflug auf den Meeresboden unternehmen dürfen und hier nach einer Forschungseinrichtung gesucht.

Leider hat es die Quest nie ins fertige Spiel geschafft. Dank der Fallout-Serie können wir jetzt aber zumindest mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Vault immerhin noch existiert. Und wer weiß, vielleicht besuchen wir ihn in der Serie oder dem nächsten Fallout-Teil ja doch noch.

Gibt es einen Vault, den ihr unbedingt in der Fallout-Serie sehen wollen würdet?