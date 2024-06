Fallout 4: So sieht es aus, wenn sich zwei Mini-Nukes in der Luft treffen - ja, das geht!

In Fallout 4 könnt ihr mit richtig dicken Schießprügeln ballern, wie zum Beispiel mit Mini-Nukes.

Fallout 4 gibt allen Fans nicht nur eine Sandbox voller Möglichkeiten, sondern auch noch jede Menge Waffen. Zu denen zählen die extrem durchschlagenden Mini-Nukes, also kleine Atombomben. Wo die einschlagen, sollte eigentlich kein Gras mehr wachsen. Aber was, wenn wir eine Mini-Nuke abfeuern und unser Gegner ebenfalls? Genau das ist hier passiert und das Ergebnis könnt ihr euch in einem abgefahrenen Video ansehen.

Mini-Nukes treffen sich in der Luft: Fallout 4-Spieler zeigt unglaublichen Zufall

Was für ein Zufall! Da muss schon einiges zusammenkommen, dass so etwas passieren kann. In dem Video, um das es hier geht, seht ihr ein komplett unwahrscheinliches Fallout-Ereignis. Redditor DownDeep99 nähert sich gerade dem Raider-Camp von Boomer und greift an, während der NPC genau dasselbe tut.

Wohl durch den Einsatz des VATS-Systems kommt es dann dazu, dass die beiden abgefeuerten Mini-Nukes noch in der Luft aufeinander treffen. Die Explosion fällt entsprechend groß aus und das Ganze sieht einfach nur abgefahren aus. Die Chancen müssen astronomisch gering stehen, dass so etwas passieren kann.

Am besten seht ihr euch den Zusammenprall der Mini-Nukes einfach selbst an:

Link zum Reddit-Inhalt

Besonders krass: Der NPC lebt noch! Abgesehen von dem unwahrscheinlichen Zufall, dass sich die beiden Nukes in der Luft treffen, sorgt auch noch der Umstand für Verwunderung, dass der NPC namens Boomer nicht durch die Explosion von gleich zwei Mini-Nukes stirbt – die noch dazu direkt vor seiner Nase hochgehen.

Aber nicht lange: Der Urheber des Posts erklärt sich das dadurch, dass Boomer eine Powerrüstung trägt. Das muss den Großteil des Schadens abgehalten haben. Aber wie DeepDown99 ebenfalls in den Kommentaren schreibt, hat der NPC den nächsten Treffer einer weiteren Mini-Nuke dann doch nicht mehr überlebt.

Geht wohl auch gezielt: Dieses absolute Ausnahme-Ereignis sorgt selbstverständlich für einige weiterführende Debatten. Wäre es theoretisch wohl möglich, mit Hilfe der durch VATS verlangsamten Zeit auch Mini-Nukes in der Luft abzuschießen? Zumindest bei Molotov-Cocktails soll das durchaus funktionieren, wie ein Fallout 4-Fan berichtet, der das am eigenen Leib erfahren haben will.

Was denkt ihr über dieses Video? Ist euch schon mal etwas ähnliches passiert oder ist es euch vielleicht sogar gelungen, Mini-Nukes gezielt im Flug abzuschießen?