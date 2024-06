Fallout 4: NPC klaut einfach Powerrüstung von Spieler und rennt damit frech in der Siedlung herum - Community gibt Tipps, wie er sie wiederbekommt

Auch in der Fallout-Serie spielen die Powerrüstungen natürlich eine wichtige Rolle, hier seht ihr Maximus in einer.

In Fallout 4 kann es jederzeit zu fiesen Attacken von Todeskrallen, Raidern oder anderen Gegnern kommen. Mit dem Ergebnis, dass sich NPCs auch gerne mal eine herumstehende Powerrüstung schnappen, wenn ein Kampf losgeht. Dumm nur, dass sie sie danach manchmal nicht mehr wieder hergeben wollen, wie es bei diesem Spieler und der Händlerin Trashcan Carla der Fall war. Der Fallout 4-Fan wendet sich an die Community und die hat zum Glück auch einige hilfreiche Tipps parat.

Das Wichtigste im Überblick: In Fallout 4 schnappt sich die Händlerin Trashcan Carla die Powerrüstung eines Spielers und gibt sie nicht mehr her.

Community bietet verschiedene Tipps: Fusionskern klauen, NPC verfolgen, bis sie die Rüstung verlässt, Figur umbringen, Fusionskern im VATS-System zerstören, einfach in Ruhe lassen oder Siedler freundlich bitten.

PC-Spieler können die Konsole nutzen, um die Powerrüstung zurückzubekommen.





Fallout 4-NPC schnappt sich einfach die Powerrüstung eines Spielers und ist da nicht mehr raus zu bekommen

Darum geht's: In Fallout 4 hat der Atomkrieg die Erde verseucht und überall treiben sich Mutanten, Raider und noch schlimmere Feinde herum. Außerdem ist fast alles verstrahlt. Da kommt so eine Powerrüstung natürlich sehr gelegen, mit deren Hilfe wir uns gegen all das schützen können. Aber die Rüstungen sind natürlich nicht nur bei uns, sondern auch bei NPCs beliebt.

Ein Fallout 4-Spieler berichtet auf Reddit nun davon, dass die Händlerin Trashcan Carla sich eine seiner Powerrüstungen geschnappt hat und er sie da nicht mehr raus bekommt. Dementsprechend fragt er die Community im passenden Subreddit, ob die Rat weiß – und bekommt neben haufenweise Scherzen zum Glück auch die eine oder andere hilfreiche Antwort.

Das sind die Tipps:

Fusionskern klauen: Mit einem hohen Wert im Schleichen kann man sich von hinten an den NPC in der Powerrüstung anschleichen und ihm per Taschendiebstahl einfach den Fusionskern stibitzen. Dann sollte die Figur von ganz allein die nun nutzlose Powerrüstung verlassen.

Allerdings könnte die Rüstung danach immer noch als Eigentum des NPCs gewertet werden und eine Nutzung als Diebstahl.

Übrigens brauchen Standard-NPCs einen Fusionskern in den Rüstungen, um sie nutzen zu können (ihr solltet ihn also immer entfernen), Begleiter können sie aber auch ohne Energiequelle einsetzen.

Lasst eure Powerrüstungen also nicht einfach mit dem Schlüssel im Zündschloss herumstehen!

Fallout-Updates: Fallout 4 hat kürzlich erst das "Next Gen"-Update bekommen, das schickere Grafik und einige andere Verbesserungen eingeführt hat. Bei Fallout 76 geht aber so richtig die Post(apokalypse) ab: Das Skyline-Valley-Update führt zum ersten Mal eine neue Region ein und nächstes Jahr kommt auch noch die Funktion, dass sich die Spielfigur in einen Ghul verwandeln kann. Damit wird ein seit Langem gewünschter Fan-Traum erfüllt.

Was wäre euer Tipp für diese Situation mit der Powerrüstung? Ist euch sowas auch schon mal passiert?