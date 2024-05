Fallout 4-Spieler nutzt das Pip Boy-Accessoire mit der PS5-Version und es sieht einfach nur cool aus

So cool kann der Original-Pip Boy in Kombination mit Fallout 4 auf der PS5 aussehen (Bild: reddit.com/user/AusGeno)

Fallout erfreut sich dank der überaus erfolgreichen Amazon-Verfilmung größerer Beliebtheit denn je. Das führt natürlich dazu, dass viele Fans ihre alten Spiele wieder rauskramen und dank dem PS5- und Xbox Series S/X-Upgrade sollte sich zumindest Fallout 4 auch heute noch ganz gut spielen lassen. Sogar nochmal deutlich cooler wird das Ganze aber natürlich dann, wenn ihr euch damals die physische, limitierte Pip Boy-Edition des Spiels geholt habt. Dann könnt ihr den Pip Boy nämlich als Second Screen benutzen.

Das Pip Boy-Gagdet lässt sich als zweiter Bildschirm beim Fallout 4-Spielen nutzen und besser geht's ja wohl kaum

Darum geht's: Neun Jahre nach der Veröffentlichung von Fallout 4 und dreieinhalb Jahre nach dem Launch der Current-Gen-Konsolen spendiert Bethesda dem Rollenspiel ein sogenanntes "Next Gen-Update". Der perfekte Zeitpunkt also, um die eigene Sammler-Edition herauszukramen und nachzuschauen, ob das Pip Boy-Gadget noch funktioniert.

Ja, es geht: Redditor AusGeno zeigt stolz in seinem Beitrag, wie er den Pip Boy aus der limitierten Collector's Edition von Fallout 4 als Map benutzt. Und zwar mit der aktuellen PS5-Version des altehrwürdigen Postapokalypse-Rollenspiels.

Allerdings nur auf Umwegen: Wollt ihr die Pip Boy-App mit eurer PS5-Fassung von Fallout 4 kombinieren, müsst ihr das allerdings zuerst mit der PS4-Fassung tun und anschließend auf die PS5-Version updaten. Sonst lässt sich das Ganze wohl leider nicht miteinander verbinden. Ein ziemlich nerviger Umweg, wenn ihr bereits die PS5-Version spielt.

Was ist das für ein Gadget? Den Pip Boy für das Handgelenk gab es bei der Fallout 4-Sammleredition als cooles Extra mit dazu. Allerdings hat das Gerät selbst keinen Bildschirm und ist auch kein Mini-Computer. Stattdessen müsst ihr euer eigenes Smartphone in die dafür vorgesehene Halterung schieben und das Handy mit der Pip Boy-App dient dann als Second Screen für Fallout 4. Ihr könnt nicht nur die Map ansehen, sondern zum Beispiel auch euer Inventar managen.

Selbstverständlich geht die App auch ohne Pip Boy: Wollt ihr den Second Screen-Effekt haben, müsst ihr euch also lediglich die App installieren (was schwierig wird), sie mit Fallout 4 verbinden (was wie gesagt ebenfalls problematisch sein kann) und könnt euch das Handy dann einfach selbst irgendwie an den Arm binden oder so. Auch mit Tablets sollte das Ganze eigentlich gut funktionieren.

Kommen wir zum großen Aber: Im Android-Store lässt sich die App aktuell zum Beispiel gar nicht mehr finden. Ihr müsst also das Risiko eingehen, eine apk-Datei herunterzuladen, wobei aber natürlich größte Vorsicht geboten ist. Außerdem sind die allermeisten aktuellen Smartphones mittlerweile schlicht zu groß, sie passen also gar nicht mehr in das eigentlich wirklich coole Pip Boy-Accessoire.

Wie gefällt euch das Gadget, nutzt ihr vielleicht sogar die App und habt ihr womöglich auch so einen Pip Boy?