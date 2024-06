Fallout 4-Spieler will viel XP in kurzer Zeit farmen - erfindet dafür geniale Methode mit dem Bohrer seines Vaters

Der Bohrer vom Vater von "Glory_Boy-" findet kreative Verwendung in seiner selbstgebauten XP-Farm in Fallout 4. (Bild: Reddit / Glory_Boy-)

Weil die Fallout-Reihe schon immer dem Rollenspiel-Genre angehört, sind Erfahrungspunkte für Fans kein Fremdwort. Auch Fallout 4 verzichtet nicht darauf. Wenn ihr genug XP einsammelt, steigt ihr ein Level auf und dürft eure bereits vorhandenen Fähigkeiten verbessern oder mit genügend hohen Attributen neue Skills erlernen. Auch wenn das Erkunden des Ödlands Spaß macht, ist es nicht gerade die effizienteste Art, euren Charakter zu verbessern.

Spieler baut XP-Farm mit Bohrer, doch anders als ihr vielleicht denkt

Wer nach effizienten Methoden sucht, wird unter anderem im Reddit-Beitrag von “Glory_Boy-“ fündig. “Glory_Boy-“ hat einen Xbox-Controller und den Bohrer seines Vaters an ein Holzbrett geklebt, damit sich die beiden Gegenstände nicht bewegen können. Wenn der Bohrer eingeschaltet ist, verursacht die Drehung des Bohrkopfes ein wiederholtes Drücken des A-Knopfes. Schaut selbst:

Welche Farming Methode wird hier angewendet?

“Glory_Boy-“ folgt hier dem Infinite XP Glitch aus dem Automatron-DLC von Fallout 4. Er schreibt , dass er sich dafür zuerst mit einem Companion im Tausch befindet und danach ein Torso für einen Roboter herstellt, welches den Torso von der Mister-Handy-Reihe verwendet.

Dies ließe sich unendlich oft machen und sei lediglich durch die eigene Fähigkeit limitiert, den Knopf regelmäßig zu drücken – ein Nachteil, den “Glory_Boy-“ erfolgreich eliminieren konnte. Die Kommentare verweisen auf ein YoutTube-Video, das die Methode bildlich darstellt.

Was sagt die Community?

Unter anderem spricht die Community berechtigt ihre Sorgen für den Controller von “Glory_Boy-“ aus. Die Farm-Aktion wird die Tasten wohl mehr als nur ein bisschen zerkratzen. Im Video sind die ersten Schäden bereits sichtbar. “Glory_Boy-“ geht auf die Kommentare ein und klärt auf.

Der Controller sei sowieso schon alt und kaputt. Puh, zum Glück hat er bereits vorausgedacht. Weiter sei auch der Bohrer vom Vater von “Glory_Boy-“ unzerstörbar - hoffen wir nur, er hat sich entsprechend für die Leihgabe bedankt.

Weiter finden wir in den Kommentaren eigene Geschichten, wie die von “masked_sombrero“. Die Elder-Scrolls-Reihe ist ebenfalls von Bethesda und lässt euch eure Fähigkeiten leveln, wenn ihr sie benutzt. Das trifft auch das Schleichen in Oblivion zu, für das ihr Erfahrungspunkte bekommt, wenn ihr unentdeckt in der Nähe von NPCs schleicht.

Deswegen hat sich “masked_sombrero“ hinter einer Türe eines Gilden-Gebäudes versteckt, bevor er oder sie sich zu einem Band-Treffen aufgemacht hat. Nach dem Treffen sei die Schleichen-Fähigkeit von “masked_sombrero“ auf dem maximalen Level gewesen. Kreativ und am Ende des Tages vor allem effektiv!

Habt ihr euch für Spiele schon Methoden ausgedacht, die euch das Leveln ein bisschen einfacher gestaltet haben?