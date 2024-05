'13 Jahre und ich wusste das nie...': Fallout 4-Fans entdecken mächtigen Nahkampf-Trick, mit dem ihr selbst Todeskrallen abwehrt

Vor Todeskrallen und Co. versteckt man sich in Fallout am Anfang lieber - außer man hat eine Nahkampfwaffe.

Was tut man, wenn man in einem der Fallout-Spiele einer Todeskralle oder einem Supermutanten-Behemoth begegnet? Falls ihr jetzt mit "weglaufen" geantwortet habt, können wir es euch nicht verdenken. Fall ihr aber gerade eine Nahkampfwaffe zur Hand habt, gibt es eine bessere Antwort: Dann könnt ihr die Angriffe dieser riesigen Feinde nämlich eiskalt parieren.

Ja, in Fallout könnt ihr so ziemlich alles parieren

Als User Agent_Gentlemen im Fallout-Reddit ein Video davon gepostet hat, wie viele Schläge eines Epischen Behemoths er parieren konnte, dürfte er mit Sicherheit nicht damit gerechnet haben, dass die meisten Kommentare mit einem verwirrten "Parieren?!" geantwortet haben.

Viele Fans sind mit dieser Spielmechanik nämlich gar nicht vertraut. Das ist auch kein Wunder, immerhin funktioniert das Blocken von Angriffen nur, wenn ihr eine Nahkampfwaffe tragt oder unbewaffnet seid. Und sein wir mal ehrlich, die meisten von uns bevorzugen es, mit der Sicherheit einer Schusswaffe das Ödland zu erkunden.

Dabei ist die Mechanik fast schon lächerlich gut, wenn ihr sie richtig einsetzt. Nicht nur könnt ihr eure Feinde ins Wanken bringen, wenn ihr den Zeitpunkt gut abpasst – ihr könnt eben auch den Angriff eines Behemoths aufhalten, der euch mit einem Pfahl verprügeln will, der so groß wie ihr selbst ist.

Das Video von Agent_Gentlemen zeigt das ziemlich beeindruckend, bevor es beim letzten Schlag schiefgeht:

Und Behemoths sind nicht die einzigen gefährlichen Feinde, die man blocken kann. User Substantial-Tone-576 erklärt etwa in den Kommentaren, dass er oder sie kürzlich zum ersten Mal einen Nahkampf-Build in Fallout: New Vegas ausprobiert und damit eine Todeskralle pariert hat – ohne vorher zu wissen, dass das geht.

Die verdutzte Antwort eines Users darauf können wir gut verstehen: "Bro, verarscht du mich etwa?! 13 Jahre und ich wusste das nie..." Viele weitere Fans pflichten dem bei und erklären, dass sie ebenfalls selbst noch nie einen Nahkampf-Build ausprobiert haben und entsprechend nichts von der Mechanik wussten.

Während einige Fans in den Kommentaren das Video scherzhaft mit dem Soulslike Sekiro vergleichen oder empfehlen, selbst mal einen "Parier-Build" auszuprobieren, scheint die Mechanik auch nicht für jeden etwas zu sein.

User ScottTJT erklärt nämlich, dass es auch ganz schön frustrierend sein kann, da die Mechanik Feinde bevorzuge. Die können nämlich annähernd perfekt parieren, was nicht nur nervt, sondern Kämpfe zudem unnötig in die Länge zieht. Aber wir können zumindest nicht bestreiten, dass es zumindest cool aussieht, einen riesigen Behemoth einfach so abzuwehren.

Kanntet ihr diese Mechanik bereits und habt sie vielleicht gar regelmäßig genutzt? Oder setzt ihr auch lieber auf Schusswaffen statt Fäuste?