'700 Stunden im Spiel und wusste das nie' - Fallout 4-Fans entdecken nach 9 Jahren, dass sie einen Perk bisher komplett falsch benutzt haben

In Fallout 4 verstecken sich so einige Funktionen, die nicht jeder entdeckt.

Dank des aktuellen Fallout-Booms entdecken so einige Fans die Spiele gerade wieder, oder auch zum ersten Mal. Das bringt natürlich wieder einige Entdeckungen mit sich, so wie auch bei diesem Spieler.

Der hat neun Jahre nach dem Release von Fallout 4 zum ersten Mal gemerkt, dass im VATS eine zusätzliche Funktion steckt, die einen scheinbar nutzlosen Perk erklärt – und er ist offensichtlich nicht der Einzige, der das nicht wusste.

Fallout-Fans entdecken jetzt noch zusätzliche VATS-Funktion

Auf X (ehemals Twitter) hat YouTuber und Fallout 4-Spieler Jamie Moran seine scheinbar offensichtliche Entdeckung geteilt: Er hat nämlich jetzt erst rausgefunden, dass das VATS-Zielsystem, mit dem man normalerweise Feinde anvisiert, auch eine zusätzliche Funktion hat.

Wenn ihr den Button für das VATS nämlich nicht nur kurz antippt, sondern ihn gedrückt haltet, kommt ihr in eine Art "freie Ansicht". Das heißt, das VATS springt nicht direkt zum nächsten Feind, sondern ihr könnt die Kamera hier frei rotieren und euch in der Umgebung umsehen.

Das erklärt auch einen Perk im Spiel, der ohne dieses Feature ganz schön nutzlos ist: V.A.N.S. Das "Vault-Tec Assisted Navigational System" zeigt euch nämlich eigentlich im VATS den Weg zum nächstgelegenen Questziel an, wenn ihr den Perk freigeschaltet habt.

Drückt ihr die Taste aber nur kurz und eure Kamera springt direkt zum nächsten Feind, hilft das nun wirklich nicht beim Navigieren. Bei der freien Ansicht dagegen könnt ihr in Ruhe die Linie zum nächsten Missionsziel verfolgen.

Warum hat der Fan das erst jetzt entdeckt?

Eigentlich wirkt das wie ein relativ offensichtliches Feature. Allerdings erklärt Fallout 4 seine Systeme nicht immer ausreichend, was sich zuletzt auch schon darin gezeigt hat, wie viele Fans das Hacking-Minispiel bislang falsch gespielt hatten.

Die Kommentare unter dem Beitrag zeigen, dass es hier ähnlich ist. Während es durchaus viele Leute gibt, die das VATS-Feature kennen, melden sich auch zahlreiche Fans zu Wort, die keine Ahnung hatten oder es bislang für einen Bug hielten.

"Ich dachte immer, den VATS-Button gedrückt zu halten, löst einen Bug aus, der VATS öffnet, ohne dass ein Feind in Sichtweite ist, lol", gesteht etwa User _Alan_Wake. Auch User Brett fügt hinzu: "Hab so 700 Stunden in Fallout und wusste das nie".

Andere Fans nutzen das Feature dagegen schon seit Jahren, um etwa die Umgebung nach versteckten Feinden oder Minen abzusuchen.

Kanntet ihr diese VATS-Funktion bereits oder habt ihr euch vielleicht auch gewundert, wie zur Hölle der VANS-Perk funktioniert?