Fallout 76-Trolle finden neue Methode, um euch den Spaß zu verderben

Fallout 76 bietet zwar gewiefte "Anti-Arschloch"-Mechaniken, vor Griefern sind wir in Bethesdas Online-Ödland aber trotzdem nicht gefeit. Spaßverderber haben jetzt nämlich eine neue Taktik gefunden, um anderen das (Über-)Leben schwer zu machen.

Vorsicht vor dieser neuen Troll-Taktik

Aber langsam, langsam. Was sind nochmal Griefer? Hinter diesem Begriff verstecken sich Spieler, die anderen absichtlich das Spiel vermiesen, indem sie sie aus Spaß umnieten. Trolle oder eben "Arschlöcher" wie Bethesdas Pete Hines zu sagen pflegt.

Leicht haben es Griefer in Fallout 76 allerdings nicht. PvP ist nämlich einvernehmlich: Wenn ein Spieler einen anderen Ödlandwanderer auf dem Server angreift, verursachen seine Waffen zunächst nur geringen Schaden. Der wirkliche PvP-Kampf beginnt erst, wenn sich der Angegriffene darauf einlässt und zurückschießt.

Eine neue Griefer-Taktik nutzt diese Mechanik nun aber clever aus.

Wie sieht die neue Taktik aus? Im Subreddit von Fallout 76 sprechen Ödlandwanderer gerade Warnungen aus. "Nehmt ja keine Einladungen von anderen Spielern an", heißt es dort.

Trolle nutzen nun nämlich euer Vertrauen aus, indem sie Team-Einladungen verschicken. Nehmt ihr diese Einladung an, reist der Fiesling zu eurem Camp. Und dabei kommt er nicht alleine an, sondern bringt einen Komplizen mit sich, der sich allerdings NICHT in eurem Team befindet.

Der Komplize greift anschließend absichtlich seinen Kumpel an, der daraufhin gezielt den PvP-Kampf eröffnet. Und da ihr euch im Team mit dem Angegriffenen befindet, wird PvP für euch ebenfalls aktiviert. Da ihr nun den vollen Schaden nehmt, werdet ihr zur offenen Zielscheibe und die beiden Trolle können euch augenblicklich töten.

Und nicht nur das: Eure Basis können sie ebenfalls zerstören.

Überlegt euch lieber gut, ob ihr Team-Einladungen von fremden Spielern annehmen wollt.