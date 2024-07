Fallout 76 könnte ein Companion-Feature bekommen, das alle Fallout-Spiele unbedingt brauchen!

Vielleicht sieht die Zukunft von Fallout 76 viele gute Jungen (und Mädchen) wie Dogmeat vor. Zumindest, wenn man dem Leak von “SugarBombsRADS“ vertrauen kann.

Fallout-Fans geht es im Jahr 2024 gut: Eine unterhaltsame und interessante Serie erscheint auf Amazon Prime, welche die Zahlen der aktiven Spieler*innen der Games folglich hochtreibt und damit überhaupt für mehr Gesprächsstoff um die beliebte Reihe im Ödland sorgt. Nun ist mit Skyline Valley neulich eine Erweiterung für Fallout 76 erschienen, die euch ein brandneues Gebiet mit ebenso frischen Charakteren und Quests bietet.

Noch mehr Inhalte für Fallout 76?

Nun folgen potenziell noch mehr gute Nachrichten für Fallout 76-Fans. Der Dataminer “SugarBombsRADS“ hat im offiziellen Discord-Kanal der Fallout 76-Datamining-Community Informationen zu einem Haustier-Begleitersystem geteilt.

Natürlich müssen wir an der Stelle direkt einwerfen, dass die Informationen von offizieller Seite nicht bestätigt sind und somit mit Vorsicht genossen werden sollten. Dennoch spricht einiges dafür, dass “SugarBombsRADS“ etwas auf die Schliche gekommen ist.

Ein zukünftiges Feature, das für Fallout 76 bereits bestätigt wurde, ist die Möglichkeit zur Transformation in einen Ghul:

Was wurde in dem Leak gefunden? Die Inhalte von “SugarBombsRADS“s Leak zeigen ein grobes Gerüst für die Implementierung des tierischen Begleitersystems sowie einzelne Bilder, die für Tutorials in dem Zusammenhang benutzt werden sollen.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt uns außerdem, dass für die Tierchen in Fallout 76 schon lange etwas geplant ist. Konkret hat Bethesda für das Jahr 2021 eine Roadmap geteilt, die zeigt, dass Haustiere Teil von den C.A.M.P.s hätten werden sollen. Aktuell könnt ihr zwar auch schon Tiere zähmen, doch das System ist noch eher simpel und unausgeprägt.

2:02 Fallout 76: Skyline Valley - Die Erweiterung erscheint in wenigen Tagen und bringt ein neues Gebiet

Wann, oder ob dieses Feature überhaupt eingeführt wird, wissen wir leider nicht. Auch wenn der Fund von “SugarBombsRADS“ vielversprechend aussieht, haben wir von Bethesda seit der 2021er-Roadmap kaum noch etwas in Sachen Haustiere gehört.

Dabei würden wir uns ein solches Feature wirklich wünschen. Wir haben den guten Dogmeat aus Fallout 4 natürlich ebenfalls ins Herz geschlossen und beschweren uns im Allgemeinen nie über tierische Begleiter in Videospielen.

Reicht euch das aktuelle Tier-System in Fallout 76 oder würdet ihr es euch etwas ausgeklügelter wünschen?