Fallout: Staffel 2 der Amazon-Serie könnte später kommen, Feuerkatastrophe in Kalifornien verhindert Drehbeginn

Los Angeles und damit auch die Dreharbeiten zu Fallout Staffel 2 werden von Waldbränden bedroht.

Halb Kalifornien steht aktuell in Flammen. Auch rund um beziehungsweise in Los Angeles wüten mehrere große Feuersbrünste. Dementsprechend ist überhaupt nicht dran zu denken, dort normal zu arbeiten. Das bedeutet unter anderem auch, dass der Drehbeginn zur zweiten Staffel der Amazon-Serie Fallout verschoben werden musste. Das könnte sich natürlich auch auf den Ausstrahlungs-Termin auswirken.

Fallout: Zweite Staffel kann erst einmal nicht gedreht werden, weil in Kalifornien Feuer wüten

Darum geht's: Kalifornien im Allgemeinen und Los Angeles im Speziellen sollte aktuell gemieden werden. Dort spielen sich dramatische Szenen ab: Durch Dürre, Wassermangel sowie unnatürlichem Bewuchs, der idealen Brennstoff bietet, wüten dort gleich mehrere gigantische Waldbrände und wilde Feuer.

Hollywood steht still: Aufgrund der extrem gefährlichen Lage, bei der nicht nur unzählige Häuser zerstört wurden, sondern auch schon Menschen ums Leben kamen, können viele Film- und Serienproduktionen in Los Angeles aktuell nicht fortgeführt oder gestartet werden.

Die örtlichen Behörden haben einen Drehstopp verhängt. Selbst wenn Studios (noch) nicht unmittelbar von den Feuern bedroht sein sollten, kann dort nicht gearbeitet werden. Der Rauch, der Ruß und die Asche, die überall in der Region vom Himmel regnen, sollten auf keinen Fall eingeatmet werden und stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.

3:17 Die Fallout-Serie im Trailer

Autoplay

Auch Fallout betroffen: Ursprünglich hieß es am Dienstag noch, die Dreharbeiten zur zweiten Fallout-Staffel sollen am Mittwoch losgehen. Da seit Dienstag aber der halbe Bundesstaat in Flammen steht, wird daraus natürlich nichts.

Wann geht es stattdessen mit dem Dreh los? Laut Deadline sei der Plan nun, die Dreharbeiten zur zweiten Fallout-Staffel am 10. Februar zu beginnen. Bis dahin hat sich die Lage hoffentlich beruhigt. Ob aus der Verschiebung des Drehs auch eine Verspätung im Hinblick auf die Veröffentlichung entsteht, ist momentan noch nicht abzusehen.

Ebenfalls betroffen von den Feuern und dem allgemeinen Stopp der Dreharbeiten sind Produktionen wie Abbott Elementary, Grey’s Anatomy, Hacks und Suits LA.

Aktuell sollen durch die Feuer bereits Schäden im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar entstanden sein. Die Feuerwehr aus anderen Staaten werden nach Kalifornien entsandt, um dort bei der Bekämpfung der Katastrophe zu helfen.