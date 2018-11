Seit vergangener Woche könnt ihr euch in Fallout 76 erstmals zusammen mit Freunden ins Ödland stürzen.

Eine Gruppe Spieler hat die Server des Online-RPG jetzt auf eine sehr spezielle Art auf den Prüfstand gestellt und zeitgleich drei Atombomben abgefeuert.

Spieler crashen Server mit Atombomben

Auf dem Kanal des YouTubers Nickaroo93 hat die Gruppe ihr außergewöhnliches Experiment hochgeladen.

Was ist zu sehen? Aus sicherer Entfernung besprechen die Spieler ihr Vorhaben, drei Atombomben gleichzeitig zu zünden. Es wird sogar gespaßt, dass die Aktion den Server crashen könnte.

Dass aus Spaß binnen Sekunden Ernst wird, damit war allerdings nicht zu rechnen. Kurz nach dem Einschlag aller Bomben friert das Bild ein und die Verbindung zum Server wird getrennt.

Fallout 76 hat aktuell wie von Spielen der Reihe gewohnt mit Startschwierigkeiten in Form von Bugs und technischen Problemen zu kämpfen. Der ungewollte Server-Crash reiht sich so in die Liste an Problemen ein, an der Entwickler Bethesda in den kommenden Wochen noch feilen muss.

Atombomben sind in Fallout 76 Teil des Endgames und nicht ganz so einfach zu zünden. Wie genau die zerstörerische Spielmechanik funktioniert, könnt ihr hier nachlesen:

Wann kommt unser Test? Mit unserem ausführlichen Review samt Wertung könnt ihr noch in dieser Woche rechnen.

Wie ist euer Ersteindruck von Fallout 76?