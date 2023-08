Fallout: Die Amazon-Serie hat ihren Schauplatz verraten und den haben wir noch in keinem der Spiele gesehen

Fallout wird als Amazon Prime TV-Serie verfilmt und es gibt schon die ersten Infos.

Fallout-Fans dürfen sich freuen: Amazon arbeitet an einer Fallout-Serie und auf der gamescom 2023 wurde auch schon der erste Teaser-Trailer gezeigt. Allerdings nur hinter verschlossenen Türen und die Öffentlichkeit bekommt ihn vorerst nicht zu sehen. Dafür haben die Macher*innen aber immerhin schon mal ein erstes kleines Teaser-Poster veröffentlicht und gleichzeitig auch schon den Schauplatz verraten, an dem die Serie spielen soll.

Fallout-Serie von Amazon spielt in Los Angeles und das hier ist das Titelbild

Die Katze ist aus dem Sack: Amazons kommende Fallout-Verfilmung im Serienformat hat ihren Schauplatz und der wurde jetzt im Rahmen der gamescom 2023 bekanntgegeben: Die Ereignisse sollen sich in Los Angeles abspielen. Zusätzlich gibt es jetzt auch noch ein erstes Poster als Teaser-Bild, das ihr euch hier ansehen könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Start nächstes Jahr

Allzu viele Informationen haben wir zwar immer noch nicht über die Amazon Prime-Serie, aber immerhin: Jetzt steht fest, dass es um die Bewohner*innen von Vault 33 in der Gegend von Los Angeles geht und dass die Serie schon nächstes Jahr, also 2024 an den Start geht.

Wie viele Folgen uns erwarten, wissen wir noch nicht. Ob es eine zweite Staffel geben wird, dürfte maßgeblich vom Erfolg der ersten Staffel und der Resonanz darauf abhängen. Als Drehbuchautor ist jedenfalls Jonathan Nolan beteiligt, der unter anderem auch schon an Filmen wie The Dark Knight und Interstellar sowie an der HBO-Serie Westworld mitgeschrieben hat.

Sehen wir New Vegas? Auch wenn bisher keines der Fallout-Spiele in Los Angeles angesiedelt war, kennen wir zumindest einen postapokalyptischen Ort in der Nähe ganz gut.

Las Vegas liegt immerhin nicht allzu weit entfernt von Los Angeles und auf imdb finden sich bereits Besetzungen für einen Fiend Raider sowie für einen Mr. House. Eventuell könnten also auch die Ereignisse aus Fallout: New Vegas eine Rolle in der Serie spielen.

Aktuell hat Bethesda alle Hände voll zu tun, weil Ende des Monats das lang erwartete Starfield veröffentlicht wird. Erst danach stehen dann Titel wie Fallout 5 und Elder Scrolls 6 an. Aber auch an einer neuen, hübscheren und verbesserten Fallout 4-Version für die Current Gen-Konsolen wird gearbeitet, zumindest wurde das letztes Jahr für 2023 angekündigt.

Was haltet ihr von Los Angeles als Schauplatz für die Fallout-Serie? Freut ihr euch drauf, was erwartet ihr davon?