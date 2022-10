Fallout: Erstes Bild zur Amazon-Serie kommt uns sehr bekannt vor

Fallout wird verfilmt. Das steht schon länger fest und wir wissen auch schon eine Weile, dass es sich bei der Adaption um eine Amazon Prime Video-Serie handelt. Einige Mitwirkende sind ebenfalls bereits bekannt, aber das war es dann auch schon. Jetzt gibt es allerdings überraschend schon ein erstes Bild, das Vorfreude auf die Serie schürt. Die Szene kommt uns und wahrscheinlich vielen anderen sehr bekannt vor, wir sehen sie uns mal etwas genauer an.

Fallout wird zur Amazon-Serie und hier ist das erste Bild

Fallout-Serie mit 1. Bild: Eigentlich ist noch nicht besonders viel zu sehen und es handelt sich auch erst einmal 'nur' um einen Geburtstagswunsch zum 25. Jubiläum der Reihe. Aber das erste Bild zur Fallout-Serie hat es natürlich trotzdem in sich.

Hier könnt ihr es euch anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was ist zu sehen? Offenbar blicken wir in die gleißende Helligkeit einer frisch geöffneten Vault 33-Tür. In der Mitte steht eine Person, die den Bunker wohl gerade verlässt. Sie trägt an ihrem Arm anscheinend einen Pip-Boy.

Links vor dem Ausgang liegt ein Mensch. Das könnte darauf hindeuten, dass es bei diesem Unterfangen zu Toten gekommen ist und die erste Person von der zweiten vergeblich abgehalten wurde, das Tor zu öffnen.

Im Vordergrund des Bildes sehen wir drei weitere Personen, die in Richtung des Ausgangs blicken. Ob sie ebenfalls den Vault verlassen wollen oder nicht, bleibt natürlich unklar. Die Person ganz links hält möglicherweise erstaunt die Hände vors Gesicht.

Das wissen wir bereits über die Fallout-Serie von Amazon

Nicht allzu viel: Wir kennen momentan weder einen groben Plot der Serie noch wissen wir, wann sie fertig und ausgestrahlt wird. Wir wissen nur, dass ein ernster Ton, aber auch eine Prise Humor anvisiert wird und außerdem war in der ersten Ankündigung Bethesdas noch von "B-Movie-Nuklear-Fantasien" die Rede.

Das wirkt vielversprechend: Mittlerweile stehen auch schon einige der Beteiligten fest. Die Fallout-Serie kommt von den Menschen, die auch die Westworld-Serie auf den Weg gebracht haben, namentlich Jonathan Nolan und Lisa Joy von Kilter Films.

Darüber hinaus wurde noch bekannt gegeben, dass Walton Goggins (Django Unchained, The Hateful Eight) wohl in die Rolle eines radioaktiv verseuchten Ghuls schlüpft.

Falls ihr vorher nochmal in den Spielen durchs Ödland streifen wollt: Aktuell gibt es beim Epic Games Store Fallout 3 in der Game of the Year-Edition gratis, und zwar noch bis morgen. Außerdem bekommt Fallout 4 nächstes Jahr ein kostenloses PS5- und Xbox Series S/X-Upgrade.

Wie gefällt euch das erste Bild? Was erhofft ihr euch von Amazons Fallout-Serie?