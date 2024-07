Fallout London: Alle Cheats und wie ihr sie nutzt

Hier findet ihr alle wichtigen Cheats, mit denen ihr euch in Fallout: London durchs Ödland schummeln könnt.

Wollt ihr in Fallout: London nicht nach den Regeln der kostenlosen Mod spielen, sondern euch die ein oder andere Hilfe dazuschalten oder einfach Chaos anrichten, dann haben wir hier alle Cheat-Codes für euch. Bei denen handelt es sich übrigens um all jene, die ihr bereits in Fallout 4 eingeben und mit denen ihr euch durchs Ödland schummeln könnt.

Cheats in Fallout London aktivieren, so funktioniert's

Um die Cheats einzugeben, öffnet einfach mit der Ö-Taste die Bedienkonsole und gebt die unten stehenden Codes ein. Im Anschluss solltet ihr die Konsole am besten wieder schließen, da einige der Befehle erst danach aktiviert werden.

Tipp: Legt euch besser einen zweiten Cheat-Spielstand an, da einige Codes euch gehörig das Abenteuer verbaseln können.

Alle Cheat-Codes in Fallout: London

Alle nahen Gegner töten: killall

killall Aussehen eures Charakters anpassen: showlooksmenu player 1

showlooksmenu player 1 Das HUD und alle Menüs ausblenden: tm

tm Die freie Kamera aktivieren: tfc

tfc Die freie Kamera aktivieren und Animationen deaktivieren: tfc 1

tfc 1 Die Zeit manipulieren: set timescale to [Zahl]

set timescale to [Zahl] Für NPCs unsichtbar werden: tdetect

tdetect Heilen und Strahlung entfernen: player.resethealth

player.resethealth Höher springen: setgs fJumpHeightMin [Zahl]

setgs fJumpHeightMin [Zahl] God Mode aktivieren: tgm

tgm Gegner-KI deaktivieren: tai

tai Geschlecht eures Charakters ändern: sexchange

sexchange Größe eures Charakters anpassen: setscale [1 bis 10]

setscale [1 bis 10] Kollisionsabfrage deaktivieren: tcl

tcl Komplette Karte und Orte aufdecken : tmm 1

: tmm 1 Schneller laufen: player.setav speedmult [Zahl]

Charakter-Stats anpassen

Mit den folgenden Codes könnt ihr eure Stats nach Belieben anpassen bzw. nach oben setzen. Stats wieder senken funktioniert übrigens nicht, also Obacht!

Ausdauer: player.setav endurance [Wert]

player.setav endurance [Wert] Beweglichkeit: player.setav agility [Wert]

player.setav agility [Wert] Charisma: player.setav charisma [Wert]

player.setav charisma [Wert] Glück: player.setav luck [Wert]

player.setav luck [Wert] Intelligenz: player.setav intelligence [Wert]

player.setav intelligence [Wert] Stärke: player.setav strength [Wert]

player.setav strength [Wert] Wahrnehmung: player.setav perception [Wert]

player.setav perception [Wert] Level: player.setlevel [Wert]

Zusätzliche Skillpunkte bekommt ihr mit folgendem Code: CGF "Game.AddPerkPoints" [Wert]

Gegenstände mit Item-IDs herbeizaubern

Cheat-Code: player.additem [Item-ID] [Zahl]

In Fallout 4 könnt ihr euch von Munition über Waffen bis hin zu Kronkorken jedes im Spiel befindliche Item über die Bedienkonsole (Ö-Taste drücken) herbeiholen. Wollt ihr hier ein wenig rumspielen, findet ihr die vollständige Liste aller Item-IDs auf Falloutcheats.com.

Es kann aufgrund der Vergabe neuer IDs für die Mod jedoch gut sein, dass einige Items nicht mehr mit der angegebenen ID funktionieren.

Habt ihr einen Lieblings-Cheat für Fallout 4 bzw. Fallout: London, mit dem euch das Rollenspiel weit mehr Spaß macht?