Fallout: London will offenbar beweisen, dass es dreckig und brutal ist - bringt sogar Harry Potter um die Ecke

In Fallout: London könnt ihr sogar Harry Potter begegnen - jedoch nicht fröhlich herumfliegend auf dem Besen, sondern in einem weniger aktiven Zustand...

Die Fallout-Reihe spielt in den USA. Game Director Todd Howard behält das auch bewusst so bei, weswegen Fans sich die Informationen über die Geschehnisse im Rest der Welt zusammensammeln müssen.

Nun ändert das Fallout: London, indem es zum ersten Mal in einem europäischen Schauplatz spielt. Auch wenn die Total-Conversion-Mod nicht dem offiziellen Bethesda-Kanon entspricht, können wir uns über viele kleine Anspielungen freuen, wie über die eines… toten Kindheitshelden?!

Überreste von Harry Potter am Gleis 9 ⅔ in Fallout: London gefunden

Der User KingEdwards8 teilt auf Reddit ein Bild vom Fund und betitelt den Beitrag mit "Es sieht so aus, als würde Harry doch kein Zauberer werden". Das ist eine Anspielung an Hagrids berühmtes Zitat "Du bist ein Zauberer, Harry!", das mittlerweile zum Meme geworden ist.

Auf dem Bild sehen wir eine Szenerie, die uns bekannt vorkommt. An einer Wand steht 9 ⅔ – als Anspielung an das Gleis 9 ¾ der Harry-Potter-Reihe, von dem aus die Schüler*innen in den Hogwarts Express steigen. Daneben ist ein Gepäckwagen platziert, der es wohl nicht mehr durch die Wand geschafft hat. Dasselbe können wir über das Skelett daneben sagen, das KingEdwards8 als Harry Potter interpretiert.

Auch wenn es uns ungemein überraschen würde, wenn dies wirklich Harry Potter sein sollte, ist die Anspielung an das Franchise deutlich. Ein gelungenes Easter Egg.

Wollt ihr den Gepäckwagen am Gleis 9 ⅔ selbst finden, dann müsst ihr euch außerhalb eher rechts vom King’s Cross umschauen, in der Tunnel Cough Zone.

Das sagt die Community zum Fund

Schauen wir uns die Kommentare unter dem Reddit-Thread an, dann fallen diese größtenteils beeindruckt aus. Natürlich dürfen einige Witze zum Harry-Potter-Franchise nicht fehlen, wie zum Beispiel die Anspielung an die Diskrepanz zwischen dem vierten Buch und dem entsprechenden Film.

Im Buch spricht Dumbledore einen Satz ruhig aus, den er im Film verärgert ausruft. MasterNightmares verändert das bekannte Zitat, in dem es eigentlich um den Feuerkelch geht, wie folgt: "GEH ZUM FALLOUT-BUNKER, HARRY!", sagte Dumbledore ruhig.

Welche Easter Eggs habt ihr in Fallout: London bis jetzt entdeckt?