Fallout London-Companions: Alle Begleiter und wie ihr sie bekommt

London zu erobern macht mit virtuellen Freunden noch um einiges mehr Spaß.

Ihr müsst die gefährliche Welt von Fallout: London zum Glück nicht allein erkunden. Genau wie in Fallout 4, schließt sich euch mit der Zeit eine illustre Runde an Begleiter*innen an, die euch mit unterschiedlichen Fähigkeiten unterstützen.

Churchill

Churchill muss man einfach lieben. Schaut nur in sein wunderschönes Gesicht.

Fundort: Prilladog Food Factory

Prilladog Food Factory Voraussetzung: -

Die Prilladog Food Factory ist nicht weit entfernt von dem Zug-Crash, mit dem ihr in London ankommt. Haltet euch etwas nördlich und ihr trefft auf einige Hunde, die Churchill angreifen. Erledigt sie und redet danach mit der Wache. Ab da könnt ihr den Hund mitnehmen.

Churchill ist nicht sonderlich nützlich. Er besitzt keine Fähigkeiten, wie Schlösserknacken. Im Kampf hingegen stellt er sich ganz kompetent an und hält Gegner immer wieder mit einem Biss in die Wade fest.

Archie

Archie kann euer Zeug tragen, was ihn durchaus nützlich macht.

Fundort: Crashed Plane in Rothernithe

Crashed Plane in Rothernithe Voraussetzung: Die "Land of the Seraph Quest" abschließen

Archie trefft ihr automatisch, wenn ihr der Hauptquest rund um Angel folgt. Während "Land of the Seraph" findet ihr ihn in einem Flugzeug und überredet ihn, euch zu helfen. Als richtigen Begleiter bekommt ihr ihn erst später, nachdem ihr ein Labor geräumt habt.

Archie ist das genaue Gegenteil von Churchill. Er besitzt einige nützliche Fähigkeiten und kann euer Zeug tragen. Aber im Kampf wird er euch nicht unterstützen. Ihr würdet aber auch kein Kind an die Front schicken, oder?

Kiera

Macht kein Fehler. Kiera ist hier der Hauptcharakter und ihr der Sidekick.

Fundort: Bank of England

Bank of England Voraussetzung: Befreit sie aus dem Tresorraum während der Quest "Heavenslayer"

Kiera trefft ihr in der Bank of England. Sie sitzt mit einigen Ghulen im Tresorraum fest. Um sie herauszuholen, müsst ihr den Schlüssel im Keller der Bank finden.

Kiera ist ein recht durchschnittlicher Companion. Das macht sie aber durch eine einzigartige Persönlichkeit wett. In ihrer Welt seid nämlich ihr der Gefährte und sie ist die Heldin der Geschichte.

Arthur Mountbatten

Arthur punktet mit Schirm, Charme und Melone.

Fundort: Hackney Checkpoint

Hackney Checkpoint Voraussetzung: -

Ihr könnt Hackney Checkpoint jederzeit aufsuchen. Ihr kommt hier aber automatisch vorbei, wenn ihr die Hauptquest um die Bank of England abgeschlossen habt. Befreit Arthur aus seiner unangenehmen Lage und er folgt euch.

Arthur ist ein sehr guter Fernkämpfer. Er ist standardmäßig mit einem starken Revolver bewaffnet, für den ihr ihn nicht mit Munition versorgen müsst. Leider ist er etwas zerbrechlich.

Mad Jack

Falls ihr einen Mann fürs Grobe braucht, dann ist Mad Jack euer Mann.

Fundort: Pilgrim Pub

Pilgrim Pub Voraussetzung: Schließt die Quest "A Minute with Mad Jack" ab

Theoretisch könnt ihr Mad Jack jederzeit rekrutieren. Aber die Gebiete im Nordwesten Londons sind gefährlich und auch die Quest ihn zu rekrutieren ist nicht ganz einfach.

Geht in den Keller des Pilgrim Pub und sprecht mit dem Promoter. Überlebt dann eine Minute gegen Mad Jack im Ring. Blockt seine Angriffe und rennt etwas im Kreis. Passt aber auf, dass ihr nicht den Ring verlasst.

Wenn es um reine Kampfkraft geht, dann ist Mad Jack der beste Companion. Er hat richtig viele Lebenspunkte und haut im Nahkampf gut rein.

Sebastian Gaunt

Sebastian kann etwas schwierig sein. Aber wenn ihr den Vagabonds treu bleibt, dann hält er euch garantiert den Rücken frei.

Fundort: Swan & Mitre

Swan & Mitre Voraussetzung: Die Vagabond-Questreihe abschließen

Über Sebastian müssen wir nicht viel sagen. Ihr trefft ihn direkt zu Beginn des Spiels. Folgt ihm und den Vagabonds und startet die Questreihe der Gang. Habt ihr alle Quests abgeschlossen, dann schließt er sich euch an, solange ihr den Vagabonds treu bleibt.

Sebastian ist ein guter Kämpfer und hält einiges aus, wenn auch nicht so viel wie Mad Jack.

Pendragon und John Smith

Fundort: Westminster

Westminster Voraussetzung: -

Die beiden letzten Begleiter bekommt ihr während der Hauptgeschichte. Sobald ihr Westminster erreicht, müsst ihr euch zwischen den rivalisierenden Fraktionen dort entscheiden.

Schließt ihr euch Camelot an, dann bekommt ihr Pendragon. Seid ihr der 5th Column treu, dann zieht ihr mit John Smith los. Beide Charaktere nehmen sich an Stärke nicht viel. Entscheidet euch daher lieber für die Fraktion, die euch sympathischer ist.

Welcher Begleiter ist euer liebster und warum? Verratet uns euer Companion-Ranking gerne in den Kommentaren.