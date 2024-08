Von wegen Todeskrallen - die wahren Endgegner von Fallout: London sind flauschige Füchse

Stephan ist alter Fallout-Veteran und hat damals schon Fallout 1 und 2 gespielt, auch wenn er in seiner Jugend in den bockschweren RPGs nicht sonderlich weit kam. Erst Jahre später, während des Studiums, biss er sich durch, als er längst Fallout 3 verschlungen hatte.



Fallout 4 und New Vegas gehören mit zu seinen absoluten Lieblingsspielen. Alle paar Monate packt es ihn wieder und er verschwindet im Ödland. Daher hat er sich sehr auf Fallout: London gefreut. Denn bis Bethesda in die Puschen kommt und er ein Fallout 5 sieht, wird es noch einige Zeit dauern.