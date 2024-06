Fallout Staffel 2 könnte früher als erwartet kommen: Showrunner machen mit neuem Update Hoffnung

Staffel 2 der Fallout-Serie kann auf vielen der Assets von Staffel 1 aufbauen und das dürfte gute Nachrichten für Fans bedeuten.

Die erste Staffel der Fallout-Serie auf Amazon Prime war ein voller Erfolg und da ist es nicht verwunderlich, dass viele Fans jetzt sehnsüchtig auf die zweite Staffel warten. Dass die kommen wird, ist bereits offiziell bestätigt – wann es allerdings soweit ist, steht noch in den Sternen. Die Showrunner haben jetzt immerhin ein optimistisches Update gegeben.

Fallout: Staffel 2 kann auf vielem von Staffel 1 aufbauen

Die Showrunner Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner haben im Interview mit The Hollywood Reporter so einige Fragen zur zweiten Staffel der Fallout-Serie beantwortet. Natürlich haben sie dabei noch nichts zum konkreten Releasetermin enthüllt, aber immerhin einen positiven Ausblick gegeben.

Die zweite Staffel hat nämlich gegenüber der ersten Season einen klaren Vorteil: Viele der Sets, Assets und Co. gibt es bereits, was die Produktion deutlich beschleunigen dürfte. Konkret erklärt Wagner auf die Frage, wann die zweite Season kommen könnte:

"Das Internet hat die Angewohnheit, unverbindliche Aussagen verbindlich zu machen, deshalb zögere ich damit, ein konkretes Datum zu geben [...]. Aber wir machen so schnell wir können und wir haben viel der harten Arbeit schon in Staffel 1 gestemmt. Wir haben Sets, Assets, visuelle Effekte, das ist alles bereits fertig. Wir können in diese Season mit einem Sprint starten. Wir geben alles, um Staffel 2 so schnell wie menschenmöglich rauszubringen."

Robertson-Dworet ergänzt dazu:

"Es gibt so viele Dinge, die wir in Season 1 machen wollten und wo wir uns dachten 'Das wäre großartig, lass uns das in Season 2 machen.' Es fühlt sich also so an, als wären wir diesmal schon so viel weiter und wir freuen uns und sind dankbar, dass wir all die Sachen, die nicht in Staffel 1 gepasst haben, jetzt auf die Leinwand bringen können."

Zum Vergleich: Zwischen der Ankündigung der ersten Staffel der Fallout-Serie und ihrem Release sind insgesamt vier Jahre vergangen. Bei der zweiten Staffel dürften wir aber entsprechend nicht mit einer annähernd so langen Wartezeit rechnen müssen.

12:06 Die Fallout-Serie ist für die Spiele viel wichtiger, als ich dachte!

Da die Ankündigung der zweiten Staffel bereits wenige Tage nach dem Release von Season 1 kam, ist sogar denkbar, dass wir noch Ende 2025 oder zumindest 2026 eine zweite Season bekommen – offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Immerhin klingt es aber ganz danach, als gäbe es auch inhaltlich schon so einiges an Material für Staffel 2. Wie Wagner im Interview verrät, haben die Showrunner zwar keine feste Maximalanzahl von Seasons geplant, aber sowohl über mögliche drei als auch fünf Staffeln gesprochen – je nachdem, ob der Erfolg der Serie lange genug anhält.

Daneben gibt es noch weitere positive Nachrichten, die mit dem Wechsel des Drehortes zu tun haben. Während die erste Sesson nämlich noch in New York gefilmt wurde, geht es für Season 2 nach Kalifornien. Besonders dass es so viel Wüste dort gibt, mache die Suche nach Orten zum Filmen leichter – ebenso wie die Tatsache, dass es dort weniger grauen Himmel gibt.

Welche offenen Wünsche habt ihr an die zweite Staffel der Fallout-Serie?