Fallout: Serien-Fans glauben, wichtiger Charakter ist heimlich ein Klon - und das könnte eine der größten Fragen von Staffel 1 beantworten

Wie konnte Moldaver 200 Jahre lang überleben? Fans haben eine Theorie.

Die erste Staffel der Fallout-Serie auf Amazon lässt uns mit vielen Antworten, aber auch einigen offenen Fragen zurück. Viele davon dürften in der zweiten Staffel beantwortet werden, eines der größten Mysterien rankt sich aber um einen Charakter, dessen Story eigentlich am Ende der ersten Staffel schon abgeschlossen scheint: die NCR-Anführerin Moldaver.

Fans haben allerdings eine Theorie, wie Moldaver nicht nur so lange überlebt hat, sondern auch in der zweiten Staffel wieder einen Auftritt bekommen könnte. Die Antwort könnte in einer Technologie aus Fallout 4 liegen.

Achtung, SPOILER! Wir sprechen hier über Details zum Ende der ersten Staffel der Fallout-Serie und einige Hintergründe des Charakters Nick Valentine aus Fallout 4.

Fallout-Fans glauben, Moldaver ist ein Synth oder Klon

Eine der größten Fragen der Fallout-Serie dürfte wohl sein, wie Moldaver so lange überlebt hat. Schließlich lernen wir im Verlauf der Serie, dass sie bereits in der Zeit vor dem atomaren Schlag, also vor über 200 Jahren, am Leben war.

Normalerweise können nur Ghule so ein hohes Alter erreichen, Moldaver zeigt allerdings keine Anzeichen der Ghulifizierung. Fans haben aber eine ganz andere Theorie, die auf der Technologie der Spiele basiert. Moldaver könnte nämlich einfach eine Kopie des Originals sein.

Dabei könnte es sich bei ihr um einen Klon oder einen Synth, also einen synthetisch geschaffenen Menschen mit implantierten Erinnerungen, handeln.

Dass Menschen geklont werden können, wissen wir unter anderem dank Vault 108, wo ein Mann namens Gary dutzendfach geklont wurde. Durch einen Fehler im Prozess sind die Kopien aber gewalttätig und können nur das Wort "Gary" sagen.

Mehr zum Thema Fallout: Alle bekannten Vault-Tec Vaults und ihre Experimente von Eleen Reinke

Moldaver könnte aber ebenfalls ein Synth sein. Diese künstlichen Menschen wurden vom Institut in Fallout 4 geschaffen und sind von echten Menschen kaum zu unterscheiden.

Für diese Theorie gibt es einige Hinweise, wie auch Fans auf Reddit und Co. diskutieren. So wissen wir etwa dank Companion Nick Valentine, dass auch die Hirne von Menschen vor dem Krieg gescannt werden und ihre Erinnerungen später in einen Synth hochgeladen werden konnten.

Außerdem taucht Moldaver nach dem Bombenfall in der Timeline das erste Mal in Shady Sands im Jahr 2277 auf – das gleiche Jahr, in dem der Synth Harkness aus dem Institut entkommen ist. Hier gab es also bereits sehr menschlich wirkende Synths.

Die Theorie könnte auch ihren Beinamen "Flammenmutter" und die Anbetung durch die Bewohner*innen von Vault 4 erklären. Das könnte auf eine Art Wiedergeburt durch Reparatur ode Klonen hindeuten und erklären, wie sie Shady Sands überlebt hat.

12:06 Die Fallout-Serie ist für die Spiele viel wichtiger, als ich dachte!

Tatsächlich hat auch die Moldaver-Darstellerin Sarita Choudhury in einem Interview mit Nerdist hier ein paar vage Andeutungen gemacht. Auf die Frage, wie Moldaver überlebt hat, antwortet sie:

"Dazu kann ich nichts sagen. Aber ich mag eure Voraussagen und ich glaube, ihr könnt es rausfinden. Es hat jedenfalls damit zu tun, dass sie eine Wissenschaftlerin ist. Die Tatsache, dass sie kalte Fusion erschaffen konnte, lässt mich glauben, dass sie einen Weg finden konnte, zu überleben."

Sollte an der Theorie wirklich etwas dran sein, ist es gut möglich, dass wir Moldaver auch nach ihrem scheinbaren Tod im Finale der ersten Staffel in Season 2 wiedersehen.

Natürlich lässt sich dadurch nicht ausschließen, dass Moldaver auf anderem Weg überlebt hat. Manche Fans glauben, dass sie trotz ihrer starken Abneigung gegen Vault-Tec irgendwie in einem Vault in Kryostase eingefroren wurde – ob nun freiwillig oder nicht. Andere vermuten gar, dass sie vielleicht ihren eigenen Bunker samt Kryostase-Kammer gebaut haben könnte.

Was haltet ihr von dieser Theorie? Habt ihr noch andere Ideen, wie Moldaver überlebt haben könnte?