Fallout: Alle bekannten Vault-Tec Vaults und ihre Experimente

Hier findet ihr alle bekannten Vaults der Fallout-Reihe.

Die berühmten Vault-Tec Vaults gehören ebenso zu Fallout wie Ghule, Todeskrallen oder Powerrüstungen. In vielen Teilen sind sie der Startpunkt für unsere Spielercharaktere, von dem aus sie das Ödland erkunden gehen. Andere Vaults entdecken wir in den Spielen unterwegs und decken dabei ihre mal absurden, mal düsteren Geheimnisse auf.

Manche Vaults haben wir in den Spielen und der Serie auch noch gar nicht zu Gesicht bekommen, wissen aber dank Zusatzmaterialien trotzdem einiges über sie. Wir listen euch hier alle bekannten Vaults auf und welche Ziele sie verfolgt haben.

Alle Vaults von Vault-Tec in der Fallout-Reihe

Zu manchen Vaults ist bislang gar nichts bekannt. Gehen wir aber davon aus, dass sie wirklich aufeinanderfolgend durchnummeriert sind, gibt es mindestens 118 der Vault-Tec Bunker. In vielen von ihnen wurden Experimente durchgeführt, manche gelten aber auch als "Kontroll-Vaults" – hier gab es keine geheimen Zwecke.

Achtung, SPOILER! Habt ihr die entsprechenden Fallout-Spiele noch nicht gespielt oder die Serie noch nicht geschaut, stecken in dieser Liste natürlich Spoiler für bestimmte Vaults, die euch dort begegnen.

Hier ist die Liste mit allen bekannten Vaults (via fallout.fandom):

Vault 3 : Kontroll-Vault. Wegen eines Wasserlecks mussten die Einwohner*innen die Türen öffnen und wurden von Raidern ausgelöscht.

: Kontroll-Vault. Wegen eines Wasserlecks mussten die Einwohner*innen die Türen öffnen und wurden von Raidern ausgelöscht. Vault 4: Dieser Vault bestand nur aus Wissenschaftler*innen, die Ödland-Überlebende als Test-Subjekte missbraucht haben. Die Test-Subjekte konnten sich befreien und die Einwohner*innen töten.

Dieser Vault bestand nur aus Wissenschaftler*innen, die Ödland-Überlebende als Test-Subjekte missbraucht haben. Die Test-Subjekte konnten sich befreien und die Einwohner*innen töten. Vault 7 : Der Vault wurde am Grund eines Sees gebaut und mit Wasser gefüllt. Alle, die ihren Weg hierher finden, müssen das "Leviathan"-Experiment abschließen, ehe sie gehen dürfen.

: Der Vault wurde am Grund eines Sees gebaut und mit Wasser gefüllt. Alle, die ihren Weg hierher finden, müssen das "Leviathan"-Experiment abschließen, ehe sie gehen dürfen. Vault 8: Kontroll-Vault, dessen Einwohner*innen später Vault City gegründet haben.

Kontroll-Vault, dessen Einwohner*innen später Vault City gegründet haben. Vault 11: Sozial-Experiment, bei dem Bewohner*innen jedes Jahr eine Person opfern sollten, damit nicht alle sterben. Hätten sie sich geweigert, wäre nichts passiert.

Sozial-Experiment, bei dem Bewohner*innen jedes Jahr eine Person opfern sollten, damit nicht alle sterben. Hätten sie sich geweigert, wäre nichts passiert. Vault 12: Die Tür des Vaults schloss nicht komplett, um die Effekte von Strahlung testen zu können. Viele Einwohner*innen wurden Ghule und gründeten später die Stadt Necropolis.

Die Tür des Vaults schloss nicht komplett, um die Effekte von Strahlung testen zu können. Viele Einwohner*innen wurden Ghule und gründeten später die Stadt Necropolis. Vault 13: Kontroll-Vault, in dem wir im originalen Fallout starten.

Kontroll-Vault, in dem wir im originalen starten. Vault 15 : Sozial-Experiment, in dem Bewohner*innen sehr verschiedener ethnischer Hintergründe und religiöser Glaubensrichtungen zusammenlebten. Die Einwohner gründeten später Shady Sands.

: Sozial-Experiment, in dem Bewohner*innen sehr verschiedener ethnischer Hintergründe und religiöser Glaubensrichtungen zusammenlebten. Die Einwohner gründeten später Shady Sands. Vault 17 : Die Bewohner*innen wurden von der Unity entführt und in Super-Mutanten verwandelt.

: Die Bewohner*innen wurden von der Unity entführt und in Super-Mutanten verwandelt. Vault 19 : Sozial-Experiment, bei dem Bewohner*innen in rote und blaue Sektoren unterteilt wurden und Sabotage untereinander vorgetäuscht wurde.

: Sozial-Experiment, bei dem Bewohner*innen in rote und blaue Sektoren unterteilt wurden und Sabotage untereinander vorgetäuscht wurde. Vault 21: Sozial-Experiment, wo alle Streitigkeiten durch Glücksspiel beigelegt werden sollten. Wurde später durch Mr. House in das New Vegas-Hotel umgewandelt.

Sozial-Experiment, wo alle Streitigkeiten durch Glücksspiel beigelegt werden sollten. Wurde später durch Mr. House in das New Vegas-Hotel umgewandelt. Vault 22: Forschungseinrichtung für genetisch modifizierte Pflanzen, die alle Einwohner*innen in tote Sporenträger verwandelt hat, deren Körper von Fungi gesteuert wurden.

Forschungseinrichtung für genetisch modifizierte Pflanzen, die alle Einwohner*innen in tote Sporenträger verwandelt hat, deren Körper von Fungi gesteuert wurden. Vault 27 : Sozial-Experiment um Überbevölkerung zu testen. 2.000 Leute wurden in den Vault gelassen, obwohl er nur auf 1.000 ausgelegt war.

: Sozial-Experiment um Überbevölkerung zu testen. 2.000 Leute wurden in den Vault gelassen, obwohl er nur auf 1.000 ausgelegt war. Vault 29: Sozial-Experiment, bei dem nur Kinder unter 15 Jahren reingelassen wurden.

Sozial-Experiment, bei dem nur Kinder unter 15 Jahren reingelassen wurden. Vault 31: Die Bewohner*innen bestehen aus kryogenisch eingefroreren Vault-Tec-Mitarbeiter*innen, die strategisch aufgeweckt werden, um Vault 32 und 33 zu leiten und indokritnieren.

Die Bewohner*innen bestehen aus kryogenisch eingefroreren Vault-Tec-Mitarbeiter*innen, die strategisch aufgeweckt werden, um Vault 32 und 33 zu leiten und indokritnieren. Vault 32: Teil des Sozial-Experiments von Vault 31. Die Einwohner*innen fanden die Wahrheit raus und wurden in der folge dem tod überlassen.

Teil des Sozial-Experiments von Vault 31. Die Einwohner*innen fanden die Wahrheit raus und wurden in der folge dem tod überlassen. Vault 33: Teil des Sozial-Experiments von Vault 31. Aus diesem Vault stammt Lucy aus der Fallout-Serie.

Vault 34: Sozial-Experiment, bei dem es im Vault freien Zugang zu einer vollen Waffenkammer gab.

Sozial-Experiment, bei dem es im Vault freien Zugang zu einer vollen Waffenkammer gab. Vault 36: Die Essensspender haben nur einen dünnen, wässrigen Brei ausgegeben.

Die Essensspender haben nur einen dünnen, wässrigen Brei ausgegeben. Vault 42 : Glühbirnen hatten hier maximal 40 Watt.

: Glühbirnen hatten hier maximal 40 Watt. Vault 43: Sozial-Experiment, bei dem 20 Männer und 10 Frauen zusammen mit einem lebendigen Panter leben mussten.

Sozial-Experiment, bei dem 20 Männer und 10 Frauen zusammen mit einem lebendigen Panter leben mussten. Vault 44: In einem geheimen Abschnitt haben Wissenschaftler*innen Experimente an gefährlichen Tieren durchgeführt. Wegen des hohen Energieverbrauchs dort sind lebenswichtige Systeme überall im Vault ausgefallen.

In einem geheimen Abschnitt haben Wissenschaftler*innen Experimente an gefährlichen Tieren durchgeführt. Wegen des hohen Energieverbrauchs dort sind lebenswichtige Systeme überall im Vault ausgefallen. Vault 51: Sozial-Experiment, bei dem eine KI den idealen Aufseher bestimmen sollte. Die KI hat daraufhin tödliche Krisen erzeugt, um die Eignung der Kandidaten zu prüfen.

Sozial-Experiment, bei dem eine KI den idealen Aufseher bestimmen sollte. Die KI hat daraufhin tödliche Krisen erzeugt, um die Eignung der Kandidaten zu prüfen. Vault 53 : Das Equipment im Vault war so designt, dass es alle par Monate kaputt ging und repariert werden musste.

: Das Equipment im Vault war so designt, dass es alle par Monate kaputt ging und repariert werden musste. Vault 55: Es gab keine Kasetten für Entertainment.

Es gab keine Kasetten für Entertainment. Vault 56: Die einzigen Kasetten für Entertainment waren von einem untalentierten Komiker.

Die einzigen Kasetten für Entertainment waren von einem untalentierten Komiker. Vault 63: Unbekannt, der Vault kann aktuell in Fallout 76 nicht geöffnet werden.

Unbekannt, der Vault kann aktuell in nicht geöffnet werden. Vault 68: Zu den 1000 leuten, die den Vault betreten haben, zählte nur eine Frau.

Zu den 1000 leuten, die den Vault betreten haben, zählte nur eine Frau. Vault 69: Zu den 1000 leuten, die den Vault betreten haben, zählte nur ein Mann.

Zu den 1000 leuten, die den Vault betreten haben, zählte nur ein Mann. Vault 70: Die Jumpsuits waren so designt, dass sie nach ein paar Monaten kaputt gingen und zu Kleidungsmangel geführt haben.

Die Jumpsuits waren so designt, dass sie nach ein paar Monaten kaputt gingen und zu Kleidungsmangel geführt haben. Vault 75 : Medizinisches Experiment, indem perfekte Soldat*innen gezüchtet werden sollten.

: Medizinisches Experiment, indem perfekte Soldat*innen gezüchtet werden sollten. Vault 76: Kontroll-Vault, dessen Einwohner*innen Appalachia wiederbevölkern sollen.

Kontroll-Vault, dessen Einwohner*innen Appalachia wiederbevölkern sollen. Vault 77 : Soziales Experiment, bei dem ein einzelner Mann nur mit Puppen im Vault eingeschlossen war.

: Soziales Experiment, bei dem ein einzelner Mann nur mit Puppen im Vault eingeschlossen war. Vault 79: Hier wurden die Gold-Vorräte der USA eingelagert.

Hier wurden die Gold-Vorräte der USA eingelagert. Vault 81: Forschungseinrichtung, in der Forscher*innen ein Heilmittel für alle Krankheiten finden sollten, indem sie an der Bevölkerung experimentieren. Stattdessen wurden sie vom Aufseher weggesperrt und haben an Maulwurfsratten experimentiert.

Forschungseinrichtung, in der Forscher*innen ein Heilmittel für alle Krankheiten finden sollten, indem sie an der Bevölkerung experimentieren. Stattdessen wurden sie vom Aufseher weggesperrt und haben an Maulwurfsratten experimentiert. Vault 84: Einwohner*innen stimmen jedes Jahr ab, um den gefährlichsten Bewohner zu verbannen.

Einwohner*innen stimmen jedes Jahr ab, um den gefährlichsten Bewohner zu verbannen. Vault 87: Forschungseinrichtung, bei der die Einwohner*innen in Super-Mutanten verwandelt wurden und den Vault übernommen haben.

Forschungseinrichtung, bei der die Einwohner*innen in Super-Mutanten verwandelt wurden und den Vault übernommen haben. Vault 88: Test-Vault, um experimentelles Equipment zu testen, dass die Produktivität steigern sollte.

Im Fallout-DLC Vault-Tec Workshop bringen wir Vault 88 auf Vordermann und führen dann Experimente durch.

Vault 92: Medizinisches Experiment, um Aggression mit White Noise-Geräuschen auszulösen. die einwohner*innen haben den Verstand verloren udn sich gegenseitig umgebracht.

Medizinisches Experiment, um Aggression mit White Noise-Geräuschen auszulösen. die einwohner*innen haben den Verstand verloren udn sich gegenseitig umgebracht. Vault 94: Sozial-Experiment, in dem ein Vault-Tec-Mitarbeiter mit Pazifist*innen verschiedener Gruppierungen zusammen gelebt hat.

Sozial-Experiment, in dem ein Vault-Tec-Mitarbeiter mit Pazifist*innen verschiedener Gruppierungen zusammen gelebt hat. Vault 95 : Sozial-Experiment, in dem drogenabhängige Personen Reha erhalten haben und dann über ein verstecktes Drogenlager im Vault informiert wurden.

: Sozial-Experiment, in dem drogenabhängige Personen Reha erhalten haben und dann über ein verstecktes Drogenlager im Vault informiert wurden. Vault 96: Forschungseinrichtung, um Mutations-Gegenmaßnahmen zu entdecken. Die Sicherheitsvorkehrungen haben die Forscher*innen hingerichtet, wenn sie ihr Soll nicht erfüllten.

Forschungseinrichtung, um Mutations-Gegenmaßnahmen zu entdecken. Die Sicherheitsvorkehrungen haben die Forscher*innen hingerichtet, wenn sie ihr Soll nicht erfüllten. Vault 101 : Sozial-Experiment, in dem ein Aufseher uneingeschränkte Macht über einen Vault hatte, der dauerhaft verschlossen bleiben sollte. Hier kommt unser Charakter in Fallout 3 her.

: Sozial-Experiment, in dem ein Aufseher uneingeschränkte Macht über einen Vault hatte, der dauerhaft verschlossen bleiben sollte. Hier kommt unser Charakter in her. Vault 106: Medizinisches Experiment, bei dem halluzinogene Drogen in die Luft gegeben wurden und dort auch weiterhin anhalten.

Medizinisches Experiment, bei dem halluzinogene Drogen in die Luft gegeben wurden und dort auch weiterhin anhalten. Vault 108: Sozial-Experiment, bei dem viele Systeme nach 20 Jahren versagen sollten. Zusätzlich gab es eine Maschine zum Klonen, sodass irgendwann nur noch Klone eines Mannes namens Garry dort leben, die nur ihren Namen sagen können.

Sozial-Experiment, bei dem viele Systeme nach 20 Jahren versagen sollten. Zusätzlich gab es eine Maschine zum Klonen, sodass irgendwann nur noch Klone eines Mannes namens Garry dort leben, die nur ihren Namen sagen können. Vault 109: Ein High-Class-Vault mit Markenprodukten, der aus unbekannten Gründen mit Strahlung überflutet wurde.

Ein High-Class-Vault mit Markenprodukten, der aus unbekannten Gründen mit Strahlung überflutet wurde. Vault 111 : Medizinisches Experiment, das die Langzeiteffekte von Kryostase an unwissenden Subjekten testen sollte. Unser Charakter in Fallout 4 stammt aus diesem Vault.

: Medizinisches Experiment, das die Langzeiteffekte von Kryostase an unwissenden Subjekten testen sollte. Unser Charakter in stammt aus diesem Vault. Vault 112: Sozial-Experiment, in dem Einwohner*innen in einer virtuell simulierten Realität gefangen waren und vom Aufseher dort gefoltert wurden.

Sozial-Experiment, in dem Einwohner*innen in einer virtuell simulierten Realität gefangen waren und vom Aufseher dort gefoltert wurden. Vault 114: Sozial-Experiment, in dem reiche Bewohner*innen im Elend leben sollten. Vault wurde nie fertiggestellt.

Sozial-Experiment, in dem reiche Bewohner*innen im Elend leben sollten. Vault wurde nie fertiggestellt. Vault 118: Sozial-Experiment, in dem 10 Bewohner*innen im Luxus und 300 weitere in Armut leben sollten. Die "Armen-Sektion" wurde nie fertig gestellt und die reichen Einwohner*innen haben ihr Bewusstsein in Robohirne übertragen.

Daneben gibt es auch noch einige Vaults, die nicht zum aktuellen Kanon der Reihe gehören, weil sie etwa nur als Konzepte existieren oder später wieder gestrichen wurden. Manche besitzen sogar Informationen zu ganzen Quests, wie etwa Vault 120, in dem wir einen Oktopus-Aufseher getroffen hätten:

Mehr zum Thema Die Fallout-Serie teast ganz nebenbei einen der coolsten Vaults an, den wir nie in den Spielen sehen durften von Eleen Reinke

Da diese Vaults theoretisch in späteren Spielen noch neu zugewiesen werden könnten, führen wir sie in der Liste nicht genauer auf. Zusätzlich gibt es auch einige Vaults aus Spielen, die inzwischen nicht mehr zum Kanon gezählt werden, namentlich Fallout Tactics: Die stählerne Bruderschaft und Fallout: Brotherhood of Steel.

Mit dazu gehörte zum Beispiel Vault 0, der die Experimente der anderen Vaults überwachen sollte. Dafür wurde ein KI-Supercomputer eingesetzt, der die Hirne der klügsten Menschen Amerikas als Prozessor genutzt hat. Aufgrund billiger Bauteile hatte der Supercomputer allerdings eine Fehlfunktion und wurde genozidal.

Eine weitere Ausnahme ist außerdem das Mobile-Game Fallout Shelter, wo Spieler*innen ihre Vault-Nummer selbst festlegen können.