Fallout-Serie - Staffel 2 kommt! Amazon bestätigt neue Folgen der Videospiel-Adaption

Tolle Nachrichten für alle Fans der Fallout-Serie: Es geht weiter!

Fantastische Nachrichen am frühen Morgen! Wie Amazon Prime in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bestätigt hat, wird die Fallout-Serie in einer zweiten Staffel fortgesetzt. Die ersten acht Episoden der Videospiel-Adaption wurden vergangene Woche veröffentlicht und konnten sowohl Kritiker als auch Fans gleichermaßen begeistern.

Wann erscheint Staffel 2? Amazon hat bislang nur die Fortführung der postapokalyptischen Geschichte rund um Lucy, Maximus und Ghul bestätigt, wann die Staffeln in Produktion gehen und final erscheinen, ist derweil noch nicht bekannt.

Hier ist die offizielle Bestätigung, die Amazon via X veröffentlicht hat:

Erste Staffel von Fallout mutiert zum Amazon-Hit

Dass Fallout nur wenige Tage nach Release um eine zweite Staffel erweitert wird, kommt nicht von ungefähr. Laut Amazon ist die Serie so erfolgreich wie kaum eine Zweite auf der eigenen Streamingplattform. (via The Verge)

"Meistgesehene Staffel seit Rings of Power"

In den ersten vier Tagen hat sich die Serie zu einem Hit bei den Zuschauern weltweit entwickelt. Sie gehört zu den drei meistgesehenen Titeln des Dienstes überhaupt und ist die meistgesehene Staffel weltweit seit Rings of Power.

Das sagt Amazon zum großen Fallout-Erfolg

Zur Ankündigung von Staffel 2 hat sich auch Amazon Head Jennifer Salke zur Serie und zur Zusammenarbeit mit Entwickler Bethesda geäußert. (via IGN) Sie sagt:

"Erwartungen übertroffen"

Jonah, Lisa, Geneva und Graham haben die Welt mit dieser bahnbrechenden, wilden Show in ihren Bann gezogen. Die Messlatte für die Liebhaber dieses ikonischen Videospiels lag hoch, und bisher scheinen wir ihre Erwartungen übertroffen zu haben, während wir gleichzeitig Millionen neuer Fans für das Franchise gewinnen konnten. Die Darsteller, allen voran Ella Purnell (Lucy), Aaron Moten (Maximus), Walton Goggins (Ghul) und Kyle MacLachlan (Hank), haben es richtig krachen lassen. Wir möchten Jonah und Lisa und unseren Freunden bei Bethesda dafür danken, dass sie die Serie zu uns gebracht haben, sowie Geneva und Graham, die als Showrunner an Bord gekommen sind. Wir freuen uns, nach nur einer Woche die zweite Staffel anzukündigen und die Zuschauer noch weiter in die surreale Welt von Fallout zu entführen.

Laut Salke hat es die erste Staffel nicht nur geschafft Fans der Videospiele vor den Bildschirm zu locken, sondern auch viele Neulinge zu begeistern. Auch Kollege Jules konnte die erste Staffel begeistern. Seine Meinung im Video:

12:06 Die Fallout-Serie ist für die Spiele viel wichtiger, als ich dachte!

Wie es mit Staffel 2 weitergeht und vor allem, wann sie erscheint, können wir euch hoffentlich schon bald verraten. Bis dahin erfahrt ihr natürlich alles Wichtige zu den ersten Episoden hier auf GamePro.

Was hat euch an der ersten Staffel besonders gut gefallen und welche Punkte sollte eine zweite Staffel bestensfalls noch verbessern. Schreibt es uns gerne in die Kommentare!