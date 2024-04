Fallout-Macher heben sich das krasse Zeug für Staffel 2 der Serie auf: Einer der fiesesten Gegner aus den Spielen kommt!

Die zweite Staffel von Fallout wird wohl den berühmtesten Gegner der Spieleserie einführen.

Alle Fans der Fallout-RPGs von Bethesda kennen wohl diesen Moment: Ihr seid frisch aus der Vault geschlüpft, wandert mit eurem Level 2-Frischling gemütlich durchs Ödland und plötzlich stürmt eine riesige, echsenartige Kreatur auf euch zu, die euch mit einem kräftigen Krallenschlag ins radioaktiv verseuchte Gras beißen lässt. Gestatten? Eine Todeskralle!

Achtung, kleinere Spoiler zur TV-Serie folgen.

Das fiese Monster taucht in der ersten Staffel der Amazon-Serie zu Fallout lediglich in Form eines Schädels auf, so richtig bekommen wir die Kreatur aber nicht zu Gesicht. Das wollen die Macher*innen der Serie aber in der nächsten Staffel ändern!

Todeskralle wird wohl in Staffel 2 von Fallout eingeführt

Offiziell angekündigt wurde die zweite Fallout-Season zwar noch nicht, jedoch sammeln die Verantwortlichen bereits jede Menge Ideen.

Im Interview mit TheWrap haben Graham Wagner und Geneva Robertson-Dwore verraten, dass sie viele Kultelemente aus den Spielen aufgehoben haben, um sie in einer möglichen zweiten Staffel einzuführen – darunter auch die berüchtigten Todeskrallen:

Wir wollten Todeskrallen (in Staffel 1 zeigen), aber dieses Element auch nicht einfach so reinschmeißen. Das ist so ein wichtiger Teil (der Fallout-Reihe) und wir wollten etwas für Staffel 2 aufheben, um es dann richtig machen zu können. [...] Wir wollten nicht, dass sich die Serie danach anfühlt, als hätten sich die Autoren zehn Sekunden lang eine Wikipedia-Seite zu Fallout durchgelesen. [...] Uns war es wichtig, in der ersten Staffel in die Tiefe zu gehen. [...]

Die Todeskralle aus Fallout 4.

Was macht die Todeskralle so besonders? Todeskrallen (Deathclaws auf Englisch) sind besonders robuste, wirklich starke und sehr flinke Kreaturen, die durchs Ödland wandern. In den Spielen habt ihr erst auf einem höheren Level eine wirkliche Chance gegen sie, außer vielleicht ihr setzt euch mit Miniatombomben zur Wehr.

Todeskrallen sind genetisch veränderte Kreaturen, die das US-Militär eigentlich erschaffen hat, um Menschen in speziellen Search and Destroy-Missionen mit Nahkampffokus zu ersetzen. Ihr größtes Markenzeichen und ihre tödlichste Waffe sind ihre langen namensgebenden Krallen.

Fallout-Serie auf Amazon Prime - So steht's um Staffel 2

Alle bisherigen Hinweise zu Staffel 2 von Fallout haben wir in diesem GamePro-Special für euch zusammengefasst:

Mehr zum Thema Fallout Staffel 2: So steht es um eine Fortsetzung der Amazon-Serie von Eleen Reinke

Wie oben bereits erwähnt: Offiziell bestätigt ist Staffel 2 der Fallout-Show zwar noch nicht, jedoch gibt es bereits erste Hinweise darauf. So wird unter anderem gemunkelt, dass die zweite Staffel nicht mehr in New York, sondern in Kalifornien gedreht wird. Das und mehr erläutern wir im oben verlinkten Artikel für euch noch einmal ausführlicher.

Welche Elemente aus den Fallout-Spielen wünscht ihr euch außerdem für eine zweite Season der Serie?