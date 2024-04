Fallout hat eine echte Rollenspiel-Umsetzung und ihr könnt sie euch jetzt für 16 statt 222 Euro schnappen

Seid ihr Pen & Paper-Fans, könnt ihr euch aktuell das Fallout-Regelsystem besonders günstig schnappen.

Die Fallout-Reihe erfreut sich aktuell wieder besonders großer Beliebtheit. Die erfolgreiche Fallout-Serie bei Amazon Prime Video konnte nämlich auch den Spielevorlagen wie Fallout 4 oder Fallout 76 einen ordentlichen Aufschwung bescheren.

Wollt ihr aber auch abseits der Videospiele in die Welt von Fallout eintauchen, können wir euch aktuell ein richtig gutes Angebot empfehlen. Zu Fallout gibt es nämlich auch eine Pen & Paper- und TTRPG-Umsetzung, die ihr mit euren Freund*innen in gemütlicher Runde am Tisch erleben könnt. Und die gibt es gerade mit ordentlich Rabatt.

Fallout Pen & Paper und TTRPG gibt's jetzt besonders günstig

Auf Humble gibt es nämlich ein riesiges Bundle mit PDFs rund um die Rollenspiel- und TTRPG-Regelwerke von Fallout: Wasteland Warfare. Neben den beiden Grundregelwerken bekommt ihr dabei auch mehrere Abenteuer, sowie die .STL-Datein für die passenden Miniaturen, die ihr per 3D-Drucker ausdrucken könnt.

Normalerweise hat das 25 Dateien umfassende Bundle einen Wert von 222,97 Euro, aktuell bekommt ihr Fallout: Wasteland Warfare aber für gerade mal 16,87 Euro.

12:06 Die Fallout-Serie ist für die Spiele viel wichtiger, als ich dachte!

Das enthält das Fallout-Bundle:

Fallout: Wasteland Warfare-RPG-Expansion Book: In der Pen & Paper-Umsetzung spielt ihr gemeinsam mit euren Freund*innen und erzählt dabei eine Geschichte. Ihr erstellt eure eigenen Charaktere und würfelt für sie, Rollenspiel steht hier im Fokus.

In der Pen & Paper-Umsetzung spielt ihr gemeinsam mit euren Freund*innen und erzählt dabei eine Geschichte. Ihr erstellt eure eigenen Charaktere und würfelt für sie, Rollenspiel steht hier im Fokus. Fallout: Wasteland Warfare - Rules of Play: Hierbei handelt es sich um das Regelwerk für das klassische TTRPG-System. Das heißt, ihr spielt hier mit Miniaturen auf einer Map und müsst Ziele erreichen. Hier steht Strategie vor Rollenspiel im Fokus und ihr braucht zwingend Miniaturen.

Seid ihr übrigens mehr am Rollenspiel als dem TTRPG-System interessiert, könnt ihr auch die kleinere Version des Bundles kaufen. Für 9,37€ bekommt ihr dann die wichtigsten Bücher, verzichtet aber auf die meisten 3D-Druck-Dateien.

Wie bei Humble üblich könnt ihr optional auch mehr als den Mindestwert für die Bundles ausgeben. Das restliche Geld geht dann an Herausgeber, Humble selbst und wird zum Teil außerdem an wohltätige Zwecke gespendet.

Habt ihr Lust, Fallout mal als TTRPG oder Pen & Paper auszuprobieren? Oder kennt ihr es vielleicht bereits?