Ich liebe diese fantastischen Brettspiele - sie eignen sich super für gemütliche Runden mit der ganzen Familie und sind schon vor dem Prime Day günstig!

Ich spiele für mein Leben gern Brettspiele und das am liebsten mit der ganzen Familie – diese Brettspiele eignen sich perfekt dafür!

Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann erinnere ich mich an schöne Strandurlaube und lange Abende mit der ganzen Familie – dabei wurde dann auch gerne mal ein Brettspiel ausgepackt! Wenn ihr also auch auf der Suche seid nach fesselnden Boardgames, die auch für die jüngsten unter euch geeignet sind, dann habe ich hier eine spannende Auswahl für euch vorbereitet!

Und das Beste daran? Ihr könnt euch diese Spiele auch schon jetzt, vor dem Amazon Prime Day – der am 8. Juli startet – im Angebot sichern und richtig Geld sparen!

Schneller Spielspaß und kurze Spielrunden, die nie langweilig werden!

Würfelkönig ist für mich ein Brettspiel, das auf keinem Familienurlaub fehlen sollte! Es vereint eine super niedliche Optik mit flotten Runden und einer super leichten Spielmechanik – deshalb ist es perfekt für alle Altersgruppen! Mit etwas taktischem Geschick gilt es, euer ganz eigenes Königreich aufzubauen, zusätzlich braucht ihr aber auch jede Menge Würfelglück!

Empfohlenes Alter: Ab 8 Jahren

Würfelkönig hat mich nicht nur mit der coolen Spielmechanik, sondern auch mit den wundervoll illustrierten Karten verzaubert!

In diesem Spiel schlüpft ihr in die Rolle mächtiger Herrscher, die ihre Reiche erweitern wollen – doch ohne die Unterstützung der Bauern läuft gar nichts! Um an eine der begehrten Bürgerkarten zu gelangen, stehen euch die sechs beiliegenden Würfel zur Verfügung. Diese dürft ihr bis zu dreimal werfen. Das erinnert ein wenig an Kniffel: Bereits gewürfelte Zahlen könnt ihr beiseitelegen und mit den übrigen Würfeln weitermachen.

Je nachdem, welche Kombinationen ihr erzielt – etwa eine Straße, einen Pasch oder andere Zahlenreihen – könnt ihr passende Bürgerkarten erhalten. Doch Vorsicht: Gelingt es euch nicht, eine gültige Kombination zu würfeln, wird der Drachenalarm ausgelöst! Am Ende gewinnt, wer die meisten Punkte gesammelt hat. Dabei lohnt es sich, neben den Bürgerkarten auch Drachensteine sowie goldene und weiße Edelsteine zu ergattern – denn sie bringen wertvolle Extrapunkte ein!

Zum Spiel des Jahres 2020 nominiert und einfach super schön!

Empfohlenes Alter: Ab 10 Jahren

In My City gestaltet ihr eure eigene Stadt – Spielzug für Spielzug. Jeder von euch erhält dabei ein eigenes, kleines Spielfeld und ein Set an bunten Gebäudeteilen, die ihr wie Tetris-Steine auf dem Plan platziert. Eine Karte gibt jeweils vor, welches Gebäude an der Reihe ist, wobei alle Mitspieler immer gleichzeitig dieselben Gebäude bauen.

My City ist nur knapp an dem Titel als Spiel des Jahres 2020 vorbeigerauscht, aber ich finde es dennoch einfach super cool!

Doch einfach irgendwohin legen geht nicht: Die Gebäude müssen an bereits platzierte angrenzen, dürfen keine Berge oder Wälder überbauen, und der Startpunkt liegt bei jedem Spieler am Fluss. Wer clever plant, sammelt Punkte mit sichtbaren Bäumen und vermeidet Abzüge durch freie Flächen oder Steine.

Das Besondere: My City ist ein sogenanntes Legacy-Spiel. Ihr spielt nicht nur einmal, sondern erlebt gemeinsam eine fortlaufende Kampagne mit 24 Episoden. Nach jeder Partie verändert sich das Spiel ein wenig – neue Regeln kommen hinzu, ihr klebt Sticker auf euren Spielplan, schaltet neue Ziele frei und entwickelt eure Stadt immer weiter.

Das wundervolle Prinzip von My City nur auf einer fantastischen Insel!

Mit My Island ist der wundervolle Nachfolger zu My City und wurde 2021 ebenso zum Spiel des Jahres nominiert! Diesmal baut ihr jedoch keine Stadt, sondern erkundet und gestaltet gemeinsam eine tropische Insel. Auch hier erwartet euch eine Legacy-Kampagne über 24 Kapitel mit sich entwickelnden Regeln und neuen Spielelementen.

Auch der fantastische Nachfolger hat es echt in sich und ihr baut euch eure eigene kleine Trauminsel!

Der größte Unterschied liegt im Spielplan: Statt eines quadratischen Rasters arbeitet ihr mit sechseckigen Feldern, was ganz neue Herausforderungen beim Platzieren der Teile mit sich bringt. My Island fühlt sich dadurch trotz vertrauter Mechanik frischer und etwas taktischer an – ideal für alle unter euch, die My City mochten, aber Lust auf etwas frischen Wind haben!

Ein magisches Spielerlebnis auch für die ganz Kleinen!

In Wer war’s werdet ihr zu kleinen Detektiven im Schloss und müsst gemeinsam herausfinden, welches Tier den magischen Ring gestohlen hat. Mithilfe einer sprechenden Truhe durchstreift ihr zehn Räume, sammelt Hinweise und füttert die Tiere, damit sie euch verraten, was sie gesehen haben. Dabei zählt Teamgeist – denn nur zusammen könnt ihr den richtigen Verdächtigen entlarven, bevor der böse Zauberer das Schloss erreicht.

Empfohlenes Alter: Ab 6 Jahren

Schon als Kind hab ich Wer war's absolut geliebt und habe das Spiel noch immer in meinem Regal stehen!

Die Besonderheit: Eine elektronische Truhe führt euch durchs Spiel, merkt sich eure Fortschritte und gibt Hinweise in Echtzeit. Ihr braucht Schlüssel, Futter und Köpfchen – und müsst euch vor dem Schlossgespenst in Acht nehmen. Das Spiel bietet drei Schwierigkeitsgrade und bleibt dadurch spannend für kleine wie große Mitspieler.

Wer war’s ist ein spannendes, kooperatives Familienspiel mit liebevoller Ausstattung und cleverem Einsatz von Technik. Die Mischung aus Detektivarbeit, Abenteuer und Zeitdruck macht jede Runde aufs Neue aufregend – nicht umsonst wurde es zum Kinderspiel des Jahres 2008 gekürt.

Ein beliebtes Spiel bekommt ein ganz neues Design!

Empfohlenes Alter: Ab 8 Jahren

In Das Spiel des Lebens – Super Mario Edition begebt ihr euch als Mario, Peach, Luigi oder Yoshi auf eine abenteuerliche Reise durchs Pilz-Königreich. Statt Schulabschluss und Karriere geht es hier um Münzen, Items, Sterne – und am Ende den großen Kampf gegen Bowser! Unterwegs sammelt ihr Freunde, meistert Minispiele wie Daumenringen oder Schere-Stein-Papier und entscheidet euch immer wieder, welchen Pfad ihr nehmt.

Spiel des Lebens ist für mich ein absolutes Nostalgie-Spiel und die Mario-Edition macht sogar noch extra viel Spaß!

Gespielt wird ganz klassisch mit dem Drehrad, doch die Felder sind typisch Mario: Warp-Röhren, Schatztruhen, Power-Ups und Sternkäufe sorgen für Abwechslung. Habt ihr zwei Sterne gesammelt, dürft ihr Bowser herausfordern – und mit etwas Glück gewinnt ihr im finalen Spin den Showdown. Bis dahin heißt es: clever sammeln, taktisch abkürzen und Minispiele meistern.

Die Super Mario Edition bringt frischen Schwung ins bekannte Lebensspiel – leicht verständlich, liebevoll gestaltet und randvoll mit Nintendo-Charme. Perfekt für Familienrunden oder Fans, die ein kurzweiliges, interaktives Abenteuer suchen.