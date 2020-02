Fallout 4-Fan baut das RPG auf der PS4 nach & verblüfft Spieler

Fallout 4 wird dieses Jahr schon fünf Jahre alt und mit dem letzten Ausflug in die Postapokalypse in Fallout 76 hat sich Bethesda bekanntlich nicht allzu viele Freunde gemacht. Da es noch etwas dauern könnte, bis es neues Futter geben wird, hat ein Fan jetzt eine erste Version seines eigenen Fallout 4-Spiels in Dreams veröffentlicht.

Unter dem Namen Fallout 4: Dreams Edition findet ihr einen Nachbau des Spiels, der sich verblüffend akkurat zum Original spielt. Zwar lassen sich offensichtliche grafische Unterschiede erkennen, trotzdem ist es absolut erstaunlich zu sehen, was Macher Robo_Killer_v2 erschaffen hat.

In dem Spiel, das sich noch in Bearbeitung befindet, gibt es bisher neben dem Hauptmenü ein Tutorial, zwei Hauptquests und ein Minispiel. Insgesamt sollen es sechs Quests und vier Minispiele werden.

Treu dem Original: Ihr startet inmitten einer zerstörten Landschaft und trefft dabei auf einen Roboter, der sich mit euch in einer typischen Fallout-Dialogsequenz unterhält. Nach seiner kurzen Quest könnt ihr dann eine von sechs Hauptmissionen auswählen, die euch derzeit in eine zerstörte Stadt und eine verseuchte Kanalisation reisen lassen.

Das spannende bei der Fan-Kreation ist, wie treu sie dem Original ist. Neben den typischen Gegnern und NPCs stammen auch die Waffen direkt aus Fallout 4. Highlight ist aber der Nachbau des Pip-Boy, der Stats, Items und irgendwann auch die Map anzeigen soll. Von dort aus könnt ihr Quests annehmen und Heilmittel zu euch nehmen.

Höhere Framerates auf der PS4 Pro: Der Macher selbst sagt, dass es zu FPS-Einbrüchen während des Spielens kommen kann. Jedoch gibt es für PS4 Pro-Besitzer die Möglichkeit, unter dem Menüpunkt "Meine Einstellungen -> Anzeige -> Grafik-Modus" bei Dreams eine höhere Framerate einzuschalten.

So reagieren die Fans: Auf vielen Plattformen hat die Kreation bereits für Staunen sorgen können. Die häufigsten Reaktionen darauf sind kurze erstaunte Tweets, wie "Heilige Scheiße!" von @STAGEBLOQ oder weitere Nutzer, die gar nicht glauben können, dass es sich um eine Kreation innerhalb von Dreams handelt.

Viele nutzen die Chance, um auch noch einmal ihren Unmut gegenüber Bethesda auszudrücken, und sagen, "dass manche ein besseres Fallout 4 in Dreams erstellen können als Bethesda selbst". Ein Twitter-Nutzer hat seine Erstaunung perfekt in einem GIF zusammengefasst:

I was confused because I was like “yeah it’s Fallout 4? So what” then I read Made in Dreams pic.twitter.com/dyIhhFk99o