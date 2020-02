Tests zum PS4-Hit Dreams im Überblick: Das bisher beste Spiel 2020

Mit Dreams dürfen sich PS4-Besitzer nicht nur auf das erste Exklusiv-Spiel des Jahres freuen, sondern auch auf einen echten Hit. Der Kreativbaukasten der LittleBigPlanet-Macher Media Molecule staubt reihenweise Top-Wertungen ab und entpuppt sich im GamePro-Test als "Fundgrube für Kreativität jeglicher Art".

Wie schneidet Dreams auf Metacritic & Open Critic ab? Auf Open Critic steht Dreams bei einem Score von 93 Punkten (basierend auf 18 Kritiken). Bei Metacritic schneidet das Spiel mit 91 Punkten (ebenfalls basierend auf 22 Kritiken) ab.

Das bisher beste Spiel 2020: Auf Open Critic führt Dreams aktuell sogar die Bestenliste des Jahres 2020 an, Platz 2 der "Hall of Fame" belegt Kentucky Route Zero mit 86 Punkten.

Review-Wertungen zu Dreams im Überblick

Seite Wertung GamePro 93 IGN 9/10 IGN Italy 9/10 IGN Spain 8.7/10 Hobby Consolas 88/100 God is a Geek 10/10 PlayStation Universe 10/10 Push Square 10/10 Attack of the Fanboy 5/5 Spaziogames 8.5/10 TheReviewGeek 9/10

Was gefällt Kritikern an Dreams so gut?

Viel Gelobt wird unter anderem der komplexe aber zugängliche Editor sowie das reichhaltige Angebot an Spielen, die uns Hobby-Bastler dank der Early Access-Phase jetzt schon zur Verfügung stellen. IGN Spain etwa schreibt:

"Media Molecule stellt uns ein umfangreiches Tool zur Verfügung, das uns selbst wie echte Videospielentickler fühlen lässt. Es dauert seine Zeit, aber sobald ihr es gemeistert habt, ist die Erfahrung umso belohnender [...]."

PlayStation Universe:

"Es ist wirklich schwer, etwas Negatives an Dreams zu finden. [...] Wenn Kreieren nicht euer Ding ist, dann bietet euch das Spiel ein nahezu unendliches Angebot an spielbaren Inhalten von anderen Dreams-Spielern und einen super-spaßigen Story-Modus [...]."

Destructoid:

"[...] Das ist nicht nur "ein weiteres Projekt" für das Team (Media Molecule). Es ist die Krönung von allem, auf das sie seit LittleBigPlanet hingearbeitet haben."

Dreams ist jetzt exklusiv für PS4 erhältlich. Auf eine PS5-Umsetzung schielt das Team von Media Molecule übrigens bereits.