In The Last of Us 2 für PS1 suchen wir verzweifelt nach Joel

Etwas mehr als 100 Tage müssen wir uns noch gedulden, bis The Last of Us Part 2 für die PS4 in den Läden steht. Ein besonders kreativer Fan hat es sich ermöglicht, das Survival-Action-Adventure jetzt schon zu spielen – zumindest seine eigene Interpretation davon.

The Last of Us 2 einmal anders

Youtuber und Hobby-Bastler Bearly Regal hat mithilfe von Media Molecules PS4-Spiel Dreams seine eigenen Vorstellungen von The Last of Us 2 umgesetzt und sie in ein nostalgisches PS1-Gewand gepackt.

Bei seiner The Last of Us 2-Version handelt es sich also im Grunde um ein Demake, nur dass die Abschnitte aus dem unteren Video nicht aus dem originalen Spiel von Naughty Dog stammen, sondern aus seinem Kopf entsprungen sind.

Rein vom Look her erinnern die Spielszenen von Bearly Regal etwas an Silent Hill. Soundtechnisch bleibt der Ersteller The Last of Us aber treu, sogar die unheimlichen Laute der Clicker sind in der PS1-Interpretation zu hören:

Im The Last of Us 2-Level von Bearly Regal sucht Pixel-Ellie nach ihrem Ziehvater-Joel, dessen erneuter Auftritt im Sequel übrigens bereits offiziell bestätigt ist. Der zuletzt veröffentlichte Trailer zu The Last of Us 2 deutet an, dass Ellie erneut (zumindest teilweise) mit dem grummeligen Schmuggler an ihrer Seite durch die Gegend ziehen wird.

Was ist Dreams?

Dreams ist ein komplexes Bastelspiel der LittleBigPlanet-Macher, das bereits in einer Early Access-Version für PS4 erhältlich ist und am 14. Februar 2020 seinen finalen Release feiert.

Mithilfe von Media Molecules Kreativbaukasten können wir (fast) alles bauen, was wir uns erträumen. Das umfasst die Kreation von Charakteren, Schauplätzen und auch Animationen, die dann später mit Soundeffekten und Musik unterlegt werden können.

Bis zum PS4-Release dauert's nicht mehr lange

The Last of Us 2 erscheint am 29. Mai 2020 für PS4, sofern es nicht erneut verschoben wird. Ein nachträglicher PS5-Release des Survival-Action-Adventures ist übrigens nicht ausgeschlossen.

Wollt ihr alle Infos zum Ellies kommendem Abenteuer auf einem Blick, dann schaut euch unser großes Special an: Alles, was wir bisher über The Last of Us 2 wissen.