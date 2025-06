Liste aus 350 Games zeigt uns: Diese Spiele laufen laut Fans besser auf Switch 2 - und diese schlechter

Viele Spiele laufen auf der Switch 2 besser, bei einigen kann es aber auch zu Problemen kommen, wie User in einer Liste festhalten.

Die Switch 2 ist da, aber an ganz frischen Spielen für die Konsole mangelt es noch. Jedoch können sich auch Titel, die für die Vorgängerkonsole erschienen sind, jetzt richtig auf der stärkeren Hardware lohnen.

Während einige einen offiziellen Patch erhalten haben, können auch andere Spiele vom Leistungs-Plus profitieren. Darum hat ein Reddit-User andere Fans dazu aufgefordert, für bereits ausprobierte Spiele zu listen, wie diese sich auf der Switch 2 schlagen.

Nintendo-Fans stellen lange Spiele-Liste zum Thema Switch 2-Performance zusammen

Reddit-User wtfimdoingwithmylife fordert andere Spieler*innen dazu auf, Titel mit folgenden Angaben zu listen: Ob sie auf der Switch 2 besser laufen, einen Patch bekommen oder Probleme auf der Konsole haben:

Falls ihr ein Spiel getestet habt, hinterlasst einen Kommentar, wie es läuft. Ich werde diesen Post mit allem updaten, was ihr teilt.

Hier könnt ihr einen Blick auf die stolze Community-Sammlung werfen:

Insgesamt sind inzwischen über 350 Spiele gelistet. Bei einigen Titeln gab es bereits offizielle Infos zu den Verbesserungen, andere Angaben basieren rein auf den Aussagen der User.

Über Hollow Knight verrät die Liste beispielsweise: "60 fps, verbesserte Performance". Bei Animal Crossing: New Horizons sollen sich laut Fan-Aussage die Ladezeiten verkürzt haben.

Einige Titel wie Persona 5 Royal bewerten die Fans mit "selbe Performance wie auf der Switch 1". Bei einem empfehlenswerten Horrorspiele-Bundle, nämlich der Amnesia-Collection geben die User dagegen zu Protokoll, dass Abstürze sich häufen.

Im Video vergleichen wir die Performance von The Witcher 3 auf Switch und Switch 2:

1:04 The Witcher 3: Wild Hunt läuft auf der Nintendo Switch 2 endlich flüssig

Wie verlässlich ist die Liste?

In den Kommentaren tragen Personen nicht nur neue Spiele zusammen, manche üben auch Kritik und merken an, dass Infos nicht verlässlich sein. Darauf hat wtfimdoingwithmylife aber schon reagiert und klargestellt, was bei einer derartigen Liste sowieso logisch sein dürfte:

Viele der zusammengetragenen Infos basieren rein auf subjektiver Wahrnehmung. Gerade Angaben wie "läuft stabiler" von Spieler*innen sind in der Regel nicht durch Messungen belegt. Bei manchen Infos wie "Pillars of Eternity - 60 fps" findet sich auch die Anmerkung: "braucht zusätzliche Bestätigung".

Teilweise habe es auch widersprüchliches Feedback zu einzelnen Titeln gegeben. Die Liste kann euch also als erster Anhaltspunkt dienen oder falls ihr eine Vermutung bestätigen wollt. Oder falls ihr überlegt, welche der Spiele, die ihr ohnehin schon besitzt, ihr jetzt noch mal auf der Switch 2 zockt.

Braucht ihr aber komplett verlässliche Infos, um einen (teuren) Titel zu kaufen, solltet ihr euch lieber auf Profis verlassen, die Framerate und Auflösung detailliert analysiert haben. Im oben verlinkten Artikel hat sich Kollege-Chris beispielsweise einige Spiele für euch angeschaut. Weitere Analysen und Messungen findet ihr beispielsweise bei Digital Foundry.

Habt ihr womöglich schon nach einer möglichst umfangreichen Auflistung von Spielen mit ihrer Switch 2-Performance gesucht? Was haltet ihr von User-erstellten Infos wie diesen?