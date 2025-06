Nintendo Switch 2-Fan zeigt, dass physische Versionen deutlich langsamer sind als digitale Spiele - so viel länger sind die Ladezeiten bei Mario Kart World und BotW

Wollt ihr längere Ladezeiten vermeiden, solltet ihr bei der Nintendo Switch 2 wohl lieber auf digitale Spiele setzen.

Nintendo-Spiele könnt ihr schon lange nicht mehr nur im Laden kaufen. Neben den physischen Cartridges für die Switch 2 gibt es auch digitale Käufe, die ihr dann auf dem internen Speicher der Konsole oder extern auf einer MicroSD Express-Karte lagert. Allerdings ist das nicht nur eine Frage der Präferenz – zwischen den Editionen gibt es tatsächlich Unterschiede bei den Ladezeiten, wie diese Videos zeigen.

Der interne Speicher der Nintendo Switch 2 ist am schnellsten

YouTuber 4416Y hat ein Video hochgeladen, das zeigt, wie schnell Mario Kart World jeweils geladen wird, wenn es sich im internen Speicher der Konsole, auf diversen MicroSD-Karten und auf einer physischen Game Card befindet.

Die Nintendo Switch 2 ist da und wir drehen unsere ersten 37 Minuten in Mario Kart World

Das Ergebnis fällt dabei ziemlich deutlich aus: Der interne Speicher der Switch 2 ist hier mit Abstand am schnellsten, bereits nach 16,6 Sekunden wird die Eröffnungs-Sequenz abgespielt. Die drei getesteten MicroSD Express-Karten (SanDisk, Samsung, Lexar) teilen sich recht nah beieinander den zweiten Platz und kommen auf Ladezeiten zwischen 19,18 bis 19,78 Sekunden.

Ziemlich abgeschlagen auf dem dritten Platz trudelt dann die physische Version des Spiels ein: Ganze 24,75 Sekunden dauert die Ladesequenz, also knapp acht Sekunden länger als die Version auf dem internen Speicher.

Das dürfte für manche Fan einen faden Beigeschmack haben, immerhin kostet gerade bei Mario Kart World die physische Version des Spiels 10 Euro mehr und lädt dann auch noch am langsamsten.

Dabei sind die Switch 2 Cartridges bereits deutlich schneller als ihre Vorgänger. Das zeigt ein weiteres Vergleichsvideo des YouTubers, in dem er bei Zelda: Breath of the Wild die Cartridges der Switch und Switch 2 vergleicht.

Interessant ist hierbei, dass die Unterscheide nicht ganz so stark wie bei Mario Kart ausfallen und vor allem das Switch 2-Upgrade für BotW einen Unterschied macht. Alle drei Versionen mit Upgrade laden den Titelbildschirm in etwa gleich schnell, auch wenn der interne Speicher mit Abstand noch am schnellsten nach dem Starten im Spiel selbst ist:

Switch 2-Version im internen Speicher Zeit bis Hauptmenü: 6,63 Sekunden Zeit bis Spielstart: 11,3 Sekunden

Switch 2-Cartridge Zeit bis Hauptmenü: 6,73 Sekunden Zeit bis Spielstart: 12,76 Sekunden

Switch 1-Cartridge mit Switch 2-Upgrade für BotW Zeit bis Hauptmenü: 6,63 Sekunden Zeit bis Spielstart: 13,66 Sekunden



Zum Vergleich: Die digitale BotW-Version ohne Upgrade braucht zum Laden des Hauptmenüs 7,71 Sekunden und bis zum Spielstart 12,95 Sekunden. Die physische Cartridge der ersten Switch ist dabei noch einmal deutlich langsamer, hier braucht es jeweils 10,06 (Hauptmenü) und 17,43 (Spielstart) Sekunden.

Das Ganze ist natürlich noch kein Vergleich mit der ersten Switch. Auf der Switch 2 sind wir bereits im Spiel, bevor auf der Vorgänger-Konsole das Hauptmenü geladen hat, das dauert nämlich 13,28 Sekunden. Für den Spielstart könnt ihr euch bei der acht Jahre alten Hybridkonsole noch nebenbei einen Tee aufsetzen (20,18 Sekunden).

Das sind dabei natürlich keine absoluten Zahlen, sondern eine reine Testmessung. Immerhin können verschiedene Faktoren einen Einfluss auf die Ladezeiten haben, etwa wie heiß die Konsole läuft oder ob im Hintergrund ein Download ausgeführt wird. Es zeigt aber ziemlich gut einen Trend für die Lesezeiten von Spielen. Wollt ihr auf Ladezeiten also so weit wie möglich verzichten, solltet ihr bei der Switch 2 auf die digitalen Versionen setzen.

Beeinflussen diese Unterschiede eure Kaufentscheidung bei Spielen?