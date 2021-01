Final Fantasy-Erfinder zeigt sein neues JRPG & es sieht richtig gut aus

Hironobu Sakaguchi ist der Erfinder der Final-Fantasy-Reihe. Mit seinen Ideen konnte er 1987 den Entwickler Square vor der Pleite retten und eine der erfolgreichsten RPG-Reihen überhaupt erschaffen. Er arbeitet bis zum 2006 erschienen Final Fantasy 12 an der bekannten RPG-Reihe mit, verließ dann aber Square Enix und gründete mit Mistwalker sein eigenes Studio.



Darüber veröffentlichte er die Rollenspiele Blue Dragon, Lost Odyssey und The Last Story. Seit einiger Zeit arbeitet er aber schon an einem neuen Spiel.

Erkundet Dioramen: Fantasian ist ein Rollenspiel, das nicht ganz so entsteht, wie andere Studios ihre Spiele entwickeln. Mistwalker erschafft keine 3D-Umgebungen am Computer, sondern modelliert echte Hintergründe, die abfotografiert werden und anschließend als Landschaften in das Spiel kommen.

In diesen wandern dann 3D-Figuren herum - ähnlich den vorgerenderten Final Fantasy-Hintergründen der PS1-Ära. Wie das aussieht, könnt ihr euch anhand von ersten Screenshots ansehen. Die Dioramen wirken spürbar anders als herkömmliche 3D-Landschaften in Spielen und erschaffen eine ganz eigene Atmosphäre.

Die Bilder haben fast etwas von einem Brettspiel oder einer für Strategiespiele erschaffenen Landschaft.

Was ist Fantasian?

Ein RPG für Apple: Viel ist über Fantasian aktuell noch nicht bekannt. Es ist dem UI auf den Screenshots zufolge ein partybasiertes JRPG, das in diesem Jahr noch für Apple Arcade (also iOS) erscheint. Ob es sich um eine zeitliche Exklusivität handelt und das RPG dann später auch für Android-Geräte kommt, ist nicht klar. Wie die Kämpfe ablaufen, was für Quests ihr erledigt und generell, wie das Spiel abläuft, wurde alles noch nicht erklärt.

Das Spiel befindet sich seit rund drei Jahren in Entwicklung. Wenn es 2021 erscheinen soll, dann dürften wir bald mehr darüber erfahren und hoffentlich auch Gameplay sehen, anstatt nur schöne Bilder.

Was sagt ihr zu den Fantasian Screenshots? Gefällt euch dieser Stil?