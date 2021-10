Bei Otto bekommt ihr gerade die PS5-taugliche SSD Samsung 980 Pro in der Größe 1 TB zusammen mit dem erst gestern erschienenen First Person Shooter Far Cry 6 günstig im Angebot. Für beides zusammen bezahlt ihr 189,99 Euro. Einzeln kostet Far Cry 6 in der PS5-Version 69,99 Euro, der Einzelpreis der SSD beträgt bei Otto 179,99 Euro. Im Moment könnt ihr sie allerdings bei Amazon und bei MediaMarkt schon für 149 Euro im Sonderangebot bekommen. Im Vergleich zum Einzelkauf spart ihr durch das Bundle also rund 30 Euro.

Das Angebot ist nach Angaben des Händlers noch bis zum Ende des Monats gültig, könnte aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein.

Alternativ könnt ihr übrigens auch ein Bundle mit der Samsung 980 Pro und FIFA 22 oder dem Sony DualSense PS5-Controller bekommen. Hier zahlt ihr mit 199,99 Euro aber ein bisschen mehr. Außerdem gibt es auch noch Bundles mit der 2-TB-Version der Samsung 980 Pro und Battlefield 2042 oder Call of Duty: Vanguard, die aber natürlich deutlich teurer sind:

Wie gut ist die Samsung 980 Pro für die PS5 geeignet?

Die Samsung 980 Pro ist eine PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 7000 MB/s und einer maximalen Schreibgeschwindigkeit von 5000 MB/s, die alle Anforderungen der PlayStation 5 erfüllt. Die PS5 erfordert eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s. Auch bezüglich des Formfaktors passt die Samsung 980 Pro problemlos in die PS5.

Bevor ihr die Samsung 980 Pro in der PS5 verwendet, solltet ihr allerdings noch einen Heatsink anbringen, um sie zuverlässig vor Überhitzung zu schützen. Dieser liegt der SSD nicht bei, muss also separat dazugekauft werden. Günstige Heatsinks sind schon ab circa 5 bis 6 Euro zu bekommen, hochwertigere Modelle gibt es für etwa 15 bis 20 Euro. Auch hier müsst ihr allerdings darauf achten, dass ihr einen Heatsink wählt, der in die PS5 passt. Mehr Infos dazu bekommt ihr hier:

133 6 Mehr zum Thema PS5-Speicher erweitern: Kompatible SSDs, Kühlkörper und alle Anforderungen