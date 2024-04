Far Cry 7: Bekannter Oscar-Preisträger soll angeblich den Bösewicht spielen

In Far Cry 6 übernahm Giancarlo Esposito die Rolle des Widersachers. In Teil 7 soll es ebenfalls ein bekanntes Gesicht zu sehen geben.

Bislang schweigt sich Ubisoft über ein mögliches neues Far Cry-Spiel aus. Trotzdem – oder gerade deshalb – gibt es mittlerweile einige Gerüchte zu dem wahrscheinlich Far Cry 7 heißenden Spiel, gemutmaßt wird unter anderem über das Setting und den Release.

Jetzt hat die Gerüchteküche ganz frisch eine neue Spekulation zubereitet. Und die betrifft den Widersacher des Spiels bzw. den Schauspieler, der diesen verkörpern wird.

Denn laut eines Leakers soll niemand geringeres als Cilian Murphy in die Rolle des Antagonisten von Far Cry 7 schlüpfen. Der irische Schauspieler wirkte unter anderem in 28 Days, Batman Begins und Inception mit und wurde in diesem Jahr für seine Rolle als Robert Oppenheimer in Christopher Nolans Oppenheimer mit dem Oscar ausgezeichnet.

Woher stammt das Gerücht?

Das Gerücht stammt von dem Leaker j0nathan, der in der Vergangenheit schon mehrfach Spekulationen zu Ubisoft-Spielen (u.a. Assassin's Creed Mirage) teilte, die sich anschließend als richtig herausstellten.

j0nathan setzte einen Tweet ab, der mehrere Bilder zeigt, darunter eine große 7 und Cilian Murphys Konterfei. Auf Französisch ist dort zu lesen:

"Wenn sich bis dahin nichts ändert."

Unter dem Tweet wird unter anderem über die Bedeutung der 72 Stunden spekuliert, die auf dem Timer der Bombe zu sehen sind. Die Mutmaßungen reichen vom Zeitpunkt der Ankündigung des Spiels – was ziemlkich bald wäre – bis zur Zeit, die man im Spiel hat, von einer Insel zu fliehen.

Wichtiger Hinweis: Auch wenn sich j0nathan in der Vergangenheit als durchaus verlässlicher Leaker herausgestellt hat, muss das nicht zwangsläufig bedeuten, dass er auch mit dem Murphy-Gerücht richtig liegt. Ubisoft hat Far Cry 7 – oder wie auch immer der nächste Teil heißen wird – noch nicht einmal offiziell angekündigt.

Eine wirkliche Überraschung wäre die Entscheidung für den Oscar-Preisträger indes nicht. Denn schon im letzten Far Cry-Spiel lieh ein Hollywood-Schauspieler dem Antagonisten Gesicht und Stimme. Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian) verkörperte darin den skrupellosen "El Presidente" der Spielwelt Yara. Cilian Murphy würde also in entsprechend prominente Fußstapfen treten.

Was würdet ihr von Cilian Murphy als Far Cry 7-Bösewicht halten?