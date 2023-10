Far Cry 7: Release, Setting, Gameplay - Alle Gerüchte und Hinweise zum Single- und Multiplayer

Alle Gerüchte zu Far Cry 7 im Überblick.

Ubisoft hat Far Cry 7 bislang nicht offiziell enthüllt. Doch über den bekannten Insider Tom Henderson bzw. über die Website Insider Gaming gibt es bereits allerhand Gerüchte zum kommenden neuen Teil der beliebten Shooter-Reihe. In diesem Artikel fassen wir alle gemunkelten Infos für euch zusammen.

Far Cry 7 - Singeplayer- und Multiplayer-Teil erscheinen angeblich getrennt

Angeblich sollte Far Cry 7 ursprünglich mitsamt Multiplayer auf den Markt kommen, aufgrund von Änderungen im Management bei Ubisoft, sollen Singleplayer und Multiplayer nun aber getrennt voneinander erscheinen.

Uns erwarten dann Gerüchten zu Folge also ein herkömmliches Far Cry und ein Standalone-Multiplayer-Shooter:

Far Cry 7 (Neuer Singleplayer-Ableger) mit dem Codenamen "Blackbird"

Eine Multiplayer-Auskopplung zu Far Cry 7 mit dem Codenamen "Maverick"

Übrigens könnt ihr euch hier unser Special-Video zum wohl besten Far Cry-Bösewicht Vaas anschauen:

PLUS 12:48 Wie Vaas entstand und was seine Zukunft bringt - Interview zum besten Far Cry-Schurken

Far Cry 7 - Release

Blackbird-Release: Wie Tom Henderson im September 2023 verlauten ließ, soll Far Cry 7, also der Singleplayer-Ableger "Blackbird", im Herbst 2025 aufschlagen.

Maverick-Release: Der Multiplayer-Ableger soll laut Henderson hingegen noch vor Far Cry 7 auf den Markt kommen. Dabei erwarte uns in der ersten Hälfte von 2024 eine Alpha-Phase. Der Full-Release von "Maverick" sei hingegen für April 2025 angepeilt.

In unserem Ranking erfahrt ihr, welches Far Cry das beste ist:

Mehr zum Thema Far Cry - Alle Spiele der Shooter-Reihe im Ranking von Linda Sprenger

Far Cry 7 - Setting

Maverick spielt wohl in Alaska: Wie aus einem Insider Gaming-Bericht von Oktober 2023 hervorgeht, soll Project Maverick in einem von Alaska inspirierten Setting angesiedelt sein und in der fiktiven Welt von Alashnica spielen. Dabei wird der Spieler/die Spielerin mit dem Versprechen von Freiheit in die Region gelockt, findet sich stattdessen aber in einem Land voller Chaos wieder, in dem keinerlei Vertrauen unter den Einwohner*innen herrscht.

Ob Blackbird ebenfalls in Alaska/Alashnica spielen wird ist unklar. Allerdings ist es naheliegend dass sich Single - und Multiplayer-Ableger das Setting teilen, da Far Cry 7 angeblich ja ursprünglich mit Mehrspielermodus erscheinen sollte, nach internen Umwälzungen allerdings in zwei Standalone-Titel aufgesplittet wurde.

Ein anderes Gerücht ließ Anfang des Jahres hingegen verlauten, dass sich Blackbird auf der fiktiven Insel Kimsan abspielen soll, die sich im Gelben Meer in der Nähe der koreanischen Halbinsel befindet. Tom Henderson schreibt in seinem September 2023-Bericht allerdings, dass diese Behauptung falsch sei.

Wie glaubhaft sind die Gerüchte? Bei Tom Henderson handelt es sich um einen gut vernetzten Insider, dessen Leaks sich in der Vergangenheit bereits mehrmals als wahr herausgestellt haben. Unter anderem sagte er Ende 2022 den Release der PS5 Slim richtig voraus. Nichtsdestotrotz sind die Angaben von Henderson/Insider Gaming mit Vorsicht zu genießen. Der Insider gibt in seinem Far Cry-Artikel von September 2023 zu, dass der Redaktion schon einmal Informationen zugespielt wurden, die sich im Nachhinein als Lüge herausstellten.

Far Cr 7 - Gameplay

So spielt sich angeblich das Singleplayer-Far Cry aka Blackbird

Schenken wir Tom Henderson Glauben, dann steht uns mit Blackbird eine große spielerische Änderung bevor, denn angeblich werden wir in dem Abenteuer mit einem 24 Stunden-Zeitlimit ordentlich unter Druck gesetzt.

Die Geschichte von Blackbird verläuft dabei angeblich nicht linear: Ziel ist es, unsere entführten, reichen Familienmitglieder zu befreien. In welcher Reihenfolge wir das machen, sei dabei egal.

Die einzelnen Familienmitglieder sollen von den neuen Böswichten, den sogenannten „Sons of Truth“ gefangen gehalten werden. Die knifflige Aufgabe: Innerhalb von 72 Ingame-Stunden oder eben 24 realen Stunden müssen wir jedes Opfer befreien. Schaffen wir das nicht, sterben sie. Aus dem Bericht lässt sich allerdings herauslesen, dass das Spiel nicht endet, sobald ein Familienmitglied ins Gras beißt. Vielmehr beeinflusst der Tod eines Opfers den Verlauf der Story, was wiederum auf mehrere Enden hindeutet.

Aber keine Angst: Die Zeit soll angehalten werden können, wenn wir ein Safehouse betreten. Wie genau das funktioniert, geht aus dem Bericht allerdings nicht hervor.

So spielt sich angeblich der Multiplayer-Ableger aka Maverick

Aus dem Oktober 2023-Bericht von Insider Gaming geht hervor, dass es sich bei Maverick um einen sogenannten Extraction-Shooter wie beispielsweise Escape from Tarkov handeln soll.

Oder in anderen Worten: Maverick mixt Shooter- und Survival-Elemente. Solo oder gemeinsam im Team mit anderen Mitspieler*innen erkunden wir die Spielwelt, suchen sie nach wichtigen Ressourcen wie Munition und Heilpflanzen ab und jagen wilde Tiere, um sie zu häuten.

Zudem haben wir ein Versteck, das als Basis dient. Hier sichern wir das gesammelte Loot und unsere Waffen sowie Ausrüstung. Spielen wir mit anderen Leuten zusammen, dann teilen wir uns das Versteck mit unserem Team.

Zum Schluss noch einmal der Hinweis: Hierbei handelt es sich nicht um offizielle Infos, sondern lediglich um Gerüchte. Ubisoft hat bislang kein neues Far Cry angekündigt.

Freut ihr euch auf das neue Far Cry?