EA Sports teilt alljährlich den für seine Fußball-Simulation lizenzierten Spielern Werte wie beispielsweise Geschwindigkeit, Schusskraft und Passgenauigkeit zu, um diese hinsichtlich ihrer Fähigkeiten im realen Leben zu bewerten.

Der 39-jährige Kicker Kevin Ellison vom englischen Viertligisten FC Morecambe kommt in FIFA 19 auf ein Rating von 57 Punkten. Soweit so gut, wäre da nicht ein Wert für seine Geschwindigkeit von mageren 35 Punkten.

FIFA 19

Schlechtester Spieler ist ein Deutscher

Spieler kontert mit witzigem Video

Ellison lässt diese Schmach nicht einfach auf sich sitzen und geht in die Offensive über. So vergleicht er in einem YouTube-Video die notierte Höchstgeschwindigkeit seiner Kollegen im echten Leben mit seinem eigenen Wert und siehe da, ganz so langsam ist er nicht.

Falsche Werte: Ellison kommt laut Datenblatt des Vereins auf ein Tempo von 33,03 km/h. Zum Vergleich schafft es Mitspieler Fleming, der in FIFA 19 eine Pace von 72 hat, "lediglich" auf eine Geschwindigkeit von 31,82 km/h. Dabei ist sein Wert mehr als doppelt so hoch wie der von Oldie Ellison.

Allem Anschein nach hat EA hier lediglich auf das Alter des Spielers geschaut und seine Werte dementsprechend angepasst.

Humorvoller Konter: Zwar vergleicht der englische Profikicker im Video akribisch die eigenen Werte mit denen seiner Mitspieler, doch merkt man schnell, dass er die ganze Aktion mit viel Humor nimmt.

Speziell am Ende des Videos läuft Ellison in Schneckentempo mit einer Gehhilfe über den Rasen. Das witzige Video von Kevin Ellison könnt ihr euch hier anschauen:

Was sagt ihr zu der lustigen Aktion von Kevin Ellison?