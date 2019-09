Fight Night: EA Sports denkt angeblich über Boxspiel-Fortsetzung nach

Seit dem letzten Fight Night-Spiel ist eine ganze Weile vergangen. Aber es gibt immer noch jede Menge Fans der Boxspiel-Reihe da draußen, die die Titel noch lange nicht vergessen haben, ganz im Gegenteil. Der bekannte Box-Promoter Eddie Hearn twittert zum Beispiel immer wieder über eine mögliche Rückkehr der Spiele beziehungsweise darüber, wie sehr er und viele andere sich das wünschen würden. EA Sports scheint das zu wissen und sogar über ein Fight Night-Comeback nachzudenken.

EA Sports bekundet Interesse an Fight Night-Revival

Eddie Hearn macht keinen Hehl daraus, dass er großer Fight Night-Fan ist. Auf Twitter hat er mehrfach erklärt, dass er sich ein Re-Release der Boxspiel-Reihe wünscht. Bisher ist daraus zwar noch nichts geworden, aber er hat offenbar bereits eine Antwort von EA Sports bekommen.

Die sollen dem Box-Promoter erklärt haben, sie würden sich die Möglichkeiten bereits anschauen. Das scheint zu bedeuten, dass einer Fortsetzung oder einer Neuauflage von Fight Night eigentlich nichts mehr im Wege steht. Wieso es dann immer noch keine entsprechenden Ankündigungen oder irgendetwas Offizielles in der Richtung gibt, bleibt unklar.

Wir können nur hoffen, dass Eddie Hearn Recht behält. In einem Interview mit ThaBoxingVoice erzählt er nicht nur, dass seine Fight Night-Tweets immer durch die Decke gehen, sondern berichtet auch von der positiven Antwort seitens EA Sports, die sich das anschauen ("we're looking at it").

"Jedes Mal, wenn ich darüber twittere, wird es verrückt! Ich habe EA Sports geschrieben: Ist euch klar, wie viele Fragen ich zu den Fight Night-Spielen bekomme? Lasst sie mich zurückbringen!"

"Also EA Sports, wenn ihr das seht, oder alle anderen großen Spiele-Entwickler, wir sind hier. Fight Night, let's go! Es wird die Nummer eins!"

Wünscht ihr euch auch so sehr ein neues Fight Night?

Fight Night Champion ansehen