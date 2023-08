Filme für 0,99€ bei Amazon: Nur noch heute Blockbuster aus 2023 günstig leihen

Noch bis Mitternacht können Prime-Mitglieder bei Amazon günstig Filme leihen, darunter einige große Produktionen, die gerade erst im Kino liefen.

Prime-Mitglieder können bei Amazon gerade wieder Filme für nur 99 Cent ausleihen. Diesmal stehen 42 Titel zur Auswahl, darunter einige aktuelle Blockbuster wie beispielsweise die Superhelden-Komödie Shazam! Fury of the Gods aus 2023. Ihr müsst euch allerdings beeilen, denn die Aktion läuft nur noch heute bis Mitternacht. Hier findet ihr die Filme:

Filme für 0,99€ leihen: Die Highlights der Amazon-Aktion

Die Superhelden-Komödie Shazam 2 gehört sicherlich zu den Highlights, die Film-Aktion bei Amazon hat aber noch mehr zu bieten.

Auch abgesehen von Shazam hat die Film-Aktion bei Amazon noch einige Highlights zu bieten. Knock at the Cabin beispielsweise gilt unter Kritikern als eines der besseren Werke von Regisseur M. Night Shyamalan (The Sixth Sense). Plane ist ein gut gemachter Action-Thriller über Rebellen, die die Passagiere eines notgelandeten Flugzeugs als Geiseln nehmen, mit Gerard Butler in der Hauptrolle.

Scream 6 ist eine kompetente Fortsetzung der inzwischen altehrwürdigen Slasher-Reihe. Kein Highlight, sondern eine Vollkatastrophe ist der Horrorfilm Winnie the Pooh: Blood and Honey. Wenn man sich an Trash erfreuen kann, ist dennoch sehenswert, was hier aus der Kinderbuchvorlage gemacht wurde, nachdem die Urheberrechte abgelaufen sind.

Wenn ihr bei Amazon einen Film ausleiht, habt ihr 30 Tage Zeit, um ihn euch anzusehen. Sobald ihr die Wiedergabe einmal gestartet habt, bleiben allerdings nur noch 48 Stunden.

Die Film-Aktion bei Amazon gilt, wie gesagt, nur für Prime-Mitglieder. Falls ihr noch kein Abo habt, ist das aber nicht schlimm, denn Amazon bietet eine 30-tägige kostenlose Testmitgliedschaft an. Mit dieser könnt ihr noch von vielen weiteren Vorteilen profitieren, etwa von den tausenden in Prime Video enthaltenen Filmen und Serienstaffeln, den monatlichen Gratis-Spielen auf Prime Gaming oder dem kostenlosen Premium-Versand. Mehr erfahrt ihr hier:

